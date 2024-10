Musiala fällt aus - VfB-Profi rückt in der DFB-Elf nach

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

Jamal Musiala fehlt dem FC Bayern und der DFB-Auswahl

Schlechte Nachricht für den FC Bayern und die Nationalmannschaft. Jamal Musiala fällt vorerst aus. Julian Nagelsmann nominiert einen weiteren Spieler des VfB Stuttgart für die deutsche Nationalmannschaft nach.

Offensiv-Wirbelwind Jamal Musiala wird dem FC Bayern in der kommenden Zeit fehlen. Das teilte der Rekordmeister am Freitag offiziell mit. Der Mittelfeldspieler müsse "wegen Hüftgelenksbeschwerden" pausieren, hieß es in dem kurzen Statement. Die Verletzung sei bei einer Untersuchung der medizinischen Abteilung festgestellt worden. Über die Dauer der Ausfallzeit gab es keine weiteren Informationen.

In der Champions-League-Partie bei Aston Villa war der 21-Jährige zur zweiten Halbzeit eingewechselt worden. In dem kommenden Bundesliga-Topspiel gegen Eintracht Frankfurt (Sonntag, 17:30 Uhr) wird Musiala also definitiv fehlen.

Auch in der Nationalmannschaft wird nun ein Platz im Kader frei. Die deutsche Nationalmannschaft trifft am 11. Oktober auf Bosnien-Herzegowina (LIVE bei RTL und auf RTL+), drei Tage später auf die Niederlande.

Sechster VfB-Spieler für Nagelsmann

Bundestrainer Julian Nagelsmann nominierte als Ersatz einen weiteren Durchstarter des VfB Stuttgart nach. Außenbahn-Flitzer Jamie Leweling rückt für den verletzten Musiala nach. Der 23-Jährige lief bereits für die deutsche U19, U20 und U21 auf.

Leweling hat sich in der neuen Saison mit starken Leistungen einen Stammplatz auf der linken Außenbahn der Schwaben erkämpft und DFB-Kollege Chris Führich auf die Bank verdrängt. Der schnelle Offensivmann kann aber auch auf der rechten Seite eingesetzt werden.

Vor der Saison war der ehemalige Leihspieler von Union Berlin fest vom VfB Stuttgart verpflichtet worden. In der laufenden Saison erzielte er einen Treffer und einen Assists. Auch im Champions-League-Spiel bei Real Madrid legte er den zwischenzeitlichen Ausgleich von Deniz Undav auf.