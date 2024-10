BVB nimmt wohl Top-Talent ins Visier

IMAGO/Nikola

Andrija Maksimovic steht wohl beim BVB auf dem Zettel

Schlägt Borussia Dortmund in Serbien zu? Einem Bericht zufolge hat der BVB Interesse an dem "serbischen Messi" Andrija Maksimovic.

Das 17-jährige Talent Andrija Maksimovic von Roter Stern Belgrad ist offenbar ins Visier von Borussia Dortmund gerückt. Das berichtet "Sky".

Dem Bericht zufolge hat sich der Bundesligist schon bei dem serbischen Klub nach den Modalitäten für einen möglichen Wechsel erkundigt.

Andrija Maksimovic durchlief die komplette Nachwuchsausbildung der Belgrader. Im Sommer plane er aber den nächsten Karriereschritt, heißt es in dem Bericht. Demnach soll das Preisschild für den Youngster mindestens 15 Millionen Euro betragen.

Transfer-Poker: Große Konkurrenz für Borussia Dortmund

Mögliche Konkurrenten im Werben um den offensiven Mittelfeldspieler seien Juventus Turin, Manchester City und der FC Liverpool. Das Trio beobachte das Talent ebenfalls.

Wie der TV-Sender weiter berichtet, habe es zwischen Dortmund und Roter Stern einen ersten Austausch gegeben. Allerdings habe es mit der Spielerseite noch keine Gespräche gegeben.

Der Vertrag von Maksimovic läuft noch bis 2027. Jüngst feierte er die ersten Spielminuten in der Champions League, als er für Roter Stern gegen Inter Mailand sogar in der Startelf stand und 70 Minuten spielte. Auch im Nations-League-Spiel der Serben gegen die Schweiz (2:0) wurde er eingewechselt und damit der jüngste serbische Nationalspieler der Geschichte.

Youngster bekam schon Spielzeit in der Champions League

In der serbischen Liga kommt er in dieser Spielzeit auf vier Einsätze. Zudem spielte er in zweiten Liga für die Reserve von Roter Stern fünf Mal. Dort erzielte er in fünf Partien drei Tore und zwei Vorlagen.

In Belgrad spielt er mit dem Ex-Stuttgarter Silas zusammen. In der Königsklasse trifft der serbische Rekordmeister in dieser Saison noch auf Monaco, Barcelona, Stuttgart, AC Milan, Eindhoven und Bern.