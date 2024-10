Done Deal? Tuchel wird angeblich England-Coach

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Thomas Tuchel übernimmt angeblich die Three Lions

Hat Thomas Tuchel nur wenige Monate nach seinem Abschied vom FC Bayern schon eine neue Aufgabe gefunden? Gerüchte um eine Anstellung des 51-Jährigen als Nationaltrainer Englands verdichten sich derzeit.

Erst vor wenigen Tagen vermeldeten "Welt TV" und "Bild"-Fußballchef Christian Falk, dass Thomas Tuchel der Job als Trainer der englischen Nationalmannschaft winkt. Nun legt die "Bild" nach und berichtet, dass das Engagement perfekt sei.

Demnach sollen sich der englische Fußballverband (FA) und Tuchel geeinigt haben und der Deutsche neuer Trainer der Three Lions werden. Auch Transfer-Insider Fabrizio Romano bestätigt erfolgreiche Verhandlungen. Eine offizielle Bestätigung folge schon bald, schrieb Romano am Dienstagabend auf dem Kurznachrichtendienst X. Die "Bild" erwartet eine Bekanntgabe am Mittwoch.

Schon seit Sommer suchen Englands Vertreter händeringend nach einem Nachfolger für den nach der EURO 2024 in Deutschland zurückgetretenen Gareth Southgate. Dieser hatte das englische Starensemble bis ins EM-Finale geführt (wo man mit 1:2 gegen Spanien unterlag), aber viel Kritik einstecken müssen aufgrund der ernüchternden Spielweise der Elf um Bayern-Stürmer Harry Kane.

Laut "Sky Sports" ist Tuchel vor allem ein interessanter Kandidat auf die Southgate-Nachfolge, weil er alles mitbringt, was Englands Technischer Direktor John McDermott sucht. Dazu gehört vor allem die Fähigkeit, Titel zu gewinnen, und den Nachweis, dies auch schon in der Vergangenheit getan zu haben. Vor allem der Champions-League-Triumph mit dem FC Chelsea in 2021 hinterließ auf der Insel bleibenden Eindruck.

England oder doch etwas ganz anderes: Wie geht es für Tuchel weiter?

Zuletzt betreute Interims-Coach Lee Carsley auf der Trainerbank Englands. Unter diesem gab es in der aktuellen Länderspielphase eine 1:2-Niederlage gegen Griechenland und einen 3:1-Sieg gegen Finnland. Zur Frage, ob Carsley vom Interims- zum Chefcoach aufsteigen könnte, gab es zuletzt widersprüchliche Angaben.

Sollte Tuchel tatsächlich den Job des englischen Nationaltrainers übernehmen, wäre er erst der dritte Ausländer, dem diese Aufgabe anvertraut würde. Zuvor hatten der inzwischen gestorbene Schwede Sven-Göran Eriksson (2001 bis 2006) und der Italiener Fabio Capello (2007 bis 2012) die Three Lions trainiert.

Aus dem Rennen ist dagegen wohl Pep Guardiola zu sein, wie "Sky Sports" weiter berichtete. Trotz einer informellen Anfrage im Juli habe es bei dieser Personalie keine weitere Entwicklung gegeben. Laut Informationen der "Times" wird der Trainer von Manchester City voraussichtlich in den kommenden Wochen eine Entscheidung über seine persönliche Zukunft treffen.