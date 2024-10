Details zum Tuchel-Knall enthüllt

IMAGO

Thomas Tuchel wird angeblich schon Mittwoch als neuer englischer Nationaltrainer bestätigt

Von einem Gerücht kann inzwischen schon fast nicht mehr die Rede sein! Thomas Tuchel wird als dritter Ausländer und erster Deutscher in der Geschichte das Amt des englischen Nationaltrainers übernehmen. Das brüllen die Spatzen inzwischen lautstark von den Dächern Europas. Mittlerweile sind sogar einige sehr konkrete Details des bevorstehenden Deals ans Licht gekommen.

Die englische "Times" preschte vor, in Deutschland zog die "Bild" nach und auch "Sky" verkündete schon früh am Dienstag, dass Thomas Tuchel über seinen nächsten Schritt nach seinem Aus beim FC Bayern im Sommer 2024 entschieden hat und englischer Nationaltrainer wird.

"Sky UK" berichtete am Abend sogar die vermeintlich konkreten Rahmendaten des Deals, vor allem ein Detail sticht dabei ins Auge.

Dem TV-Sender zufolge kassiert Tuchel bei den Three Lions künftig 5,5 bis sechs Millionen Euro pro Jahr. Damit dürfte Tuchel zum Beispiel vor Bundestrainer Julian Nagelsmann liegen, dessen Salär die "Bild" auf etwa 4,8 Millionen Euro pro Jahr schätzt. Nagelsmanns Vertrags mit dem DFB wurde allerdings bereits einmal verlängert - und vermeintlich zumindest leicht angepasst.

Keine Ablöse für den FC Bayern?

Kein Geld soll laut "Sky" übrigens der FC Bayern kassieren. Der deutsche Rekordmeister fordert angeblich keine Ablöse ein, obwohl Tuchel offiziell noch bis Ende Juni 2025 an die Münchner gebunden ist.

All zu groß wäre die Summe aber wohl ohnehin nicht ausgefallen, denn der Deutsche soll seinen Job auf der Insel erst zum 1. Januar 2025 antreten. Bayern würde somit mindestens sechs Monate Gehalt einsparen, sofern Tuchel nicht schon früher auf Zahlungen verzichtet, damit der Deal ohne Ablöse über die Bühne gehen kann.

Sein neues Arbeitspapier, so will "Sky" außerdem erfahren haben, ist dann 18 Monate gültig. Wenig überraschend also bis zur Weltmeisterschaft 2026, bei der die Engländer nicht weniger als den Titel anstreben werden.

Offiziell festgezurrt, wird der Deal angeblich bereits am Mittwoch, wenn Tuchel um 14:30 Uhr als neuer Nationalcoach Englands vorgestellt werden soll.