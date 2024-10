1. FC Köln muss spannende Transfer-Frage klären

IMAGO/Kirchner-Media/TH

Said El Mala (r.) gilt beim 1. FC Köln als Versprechen für die Zukunft

Bereits im Sommer sicherte sich der 1. FC Köln die künftigen Dienste von Malek und Said El Mala. Die beiden Brüder wurden anschließend für die laufende Saison direkt zurück an Drittligist Viktoria Köln verliehen. Die Offensivspieler könnten aber angeblich bereits im Januar am Geißbockheim aufschlagen.

Laut "Bild" besteht für den 1. FC Köln die Option, Malek und Said El Mala schon im Winter auf die andere Rheinseite zu lotsen. Die beiden Brüder sollen bei ihrem Transfer von Viktoria Köln zum Bundesliga-Absteiger circa 400.000 Euro gekostet haben.

Sollte der Zweitligist die beiden Talente schon im Januar zurückholen, würde "Bild"-Informationen zufolge "ein Nachschlag" anfallen. Wie hoch dieser ausfallen würde, geht aus dem entsprechenden Medienbericht nicht hervor.

"Wir werden in den nächsten Wochen das Gespräch mit dem FC suchen, um zu besprechen, wie es mit Said und Malek weitergeht. Der grundsätzliche Gedanke ist, dass beide die Saison bei uns beenden. Das wäre aus meiner Sicht für alle Beteiligten das Beste, besonders für die Entwicklung der Spieler", sagte Franz Wunderlich, Sportvorstand von Viktoria Köln, der Boulevardzeitung bezüglich der Personalien.

1. FC Köln darf im Januar wieder Spieler registrieren

Malek (19 Jahre) und Said El Mala (18 Jahre) waren im Sommer 2023 aus Meerbusch zur Viktoria gewechselt. Der 1. FC Köln sicherte sich im zurückliegenden Juni die künftigen Dienste der beiden Brüder, verlieh sie aber direkt zurück an den Stadtrivalen.

Die Domstädter können nach Ablauf ihre Transfer-Strafe im Januar wieder Spieler registrieren. Ob Malek und Said El Mala dann schon zum derzeitigen Tabellensiebten der 2. Bundesliga stoßen, oder die Saison bei Viktoria beenden, bleibt vorerst abzuwarten.

Die beiden Offensivspieler stehen in der 3. Liga aktuell regelmäßig auf dem Rasen. Malek El Mala kommt als Mittelstürmer bislang auf einen Treffer. Sein jüngerer Bruder war als Flügelspieler im Saisonverlauf schon zwei Mal erfolgreich.