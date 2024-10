England-Wechsel? BVB legt Ablöseforderung für Gittens fest

IMAGO/Borussia Dortmund v Celtic FC

Jamie Gittens vom BVB hat das Interesse mehrerer Klubs aus der Premier League geweckt

Bei dem durchwachsenen Saisonstart des BVB war Jamie Gittens einer der wenigen Lichtblicke. Längst hat der Flügelflitzer das Interesse von Top-Klubs aus der Premier League geweckt. Nun ist durchgesickert, wie viel Borussia Dortmund für den Youngster im Sommer aufrufen würde.

Bereits am Montag hatte "Footballinsider 24/7" vermeldet, dass die Verantwortlichen von Borussia Dortmund bereit seien, Jamie Gittens im kommenden Sommer ziehen zu lassen - sofern das Angebot stimmt.

Insbesondere der FC Liverpool, der FC Chelsea und Tottenham Hotspur sollen Interesse an dem 20-Jährigen zeigen. Die "Bild hatte zuvor berichtet, dass Scouts des Trios "Stammgäste" bei Spielen des BVB seien.

Nun legt das englische Online-Portal nach und will erfahren haben, dass der BVB bei dem Linksaußen auf eine Ablöse hofft, die sich im Bereich von 40 bis 50 Millionen Pfund (umgerechnet etwa 47 bis 60 Millionen Euro) bewegen soll. Dieser Preis soll den Interessenten bereits mitgeteilt worden sein, heißt es.

BVB: Steigt der Preis für Jamie Gittens noch weiter?

Ein Abschied des umworbenen Offensivspielers im Winter soll kein Thema für die BVB-Bosse sein, so "Footballinsider 24/7" weiter. In der Ruhrpottmetropole hofft man demnach, dass Gittens in den kommenden Monaten an seinen gelungenen Saisonstart anknüpfen kann und somit eine mögliche Ablöse weiter in die Höhe treibt. In acht Pflichtspielen erzielte der Engländer bereits vier Treffer und bereitete zwei weitere Tore vor.

Der Flügelstürmer war einst aus der Nachwuchsabteilung von Manchester City nach Dortmund gewechselt. Insgesamt bringt es der U-Nationalspieler der Three Lions auf 67 Pflichtspiel-Einsätze für den BVB, in denen er neun Tore erzielte. Seinen Vertrag hatte Gittens erst vor rund einem Jahr bis 2028 verlängert.

Eine Ausstiegsklausel gibt es in dem Arbeitspapier dem Vernehmen nach nicht.