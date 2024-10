Höhe der Rieder-Kaufoption des VfB Stuttgart enthüllt

IMAGO/Pressefoto Rudel/Holger Strehlow

Der VfB Stuttgart kann Fabian Rieder im Sommer fest verpflichten

Im Sommer verpflichtete der VfB Stuttgart Fabian Rieder auf Leihbasis von Stade Brest. Bislang war unklar, ob sich der Bundesligist bei dem Schweizer Nationalspieler eine Kaufoption gesichert hat. Nun ist durchgesickert, wie teuer eine feste Verpflichtung des Mittelfeldspielers für die Schwaben werden würde.

Bei der Fußball-EM 2024 in Deutschland legte Fabian Rieder im Trikot der Schweizer Nationalmannschaft überzeugende Auftritte hin. Noch während des laufenden Turniers sicherte sich der VfB Stuttgart die Dienste des Mittelfeldspielers, der in der letzten Saison den Durchbruch bei Stade Rennes n der Ligue 1 verpasste hatte.

Die Schwaben liehen den 22-Jährigen für ein Jahr aus. Bei der Verkündung des Wechsels hatten die Klubs noch offengelassen, ob eine Kaufoption in den Deal integriert wurde. Nun ist laut "Sky" aber klar, dass sich der Vizemeister der vergangenen Bundesliga-Spielzeit eine solche Klausel gesichert hat.

VfB Stuttgart könnte Rieder-Kaufoption wohl stemmen

Den Informationen des TV-Senders zufolge müsste der VfB Stuttgart wohl rund zehn Millionen Euro auf den Tisch legen, um den gebürtigen Berner über den Sommer hinaus im Ländle zu halten. Eine Summe, die für den Champions-League-Teilnehmer definitiv stemmbar wäre, wenn man sich für eine Weiterbeschäftigung entscheidet, heißt es.

Bislang konnte Rieder im Trikot des fünffachen Meisters durchaus überzeugen. Einen Stammplatz in der Startelf von Sebastian Hoeneß hat der 14-fache Nationalspieler bislang zwar noch nicht, dennoch brachte er es in der noch jungen Saison neun Einsätze in Liga, Pokal und Königsklasse. In diesen gelangen ihm drei Torbeteiligungen.

Rieder hatte einst bei seinem Ausbildungsverein Young Boys aus Bern den Durchbruch gefeiert. 2023 entschied er sich gegen einen Wechsel in die Bundesliga und wechselte stattdessen für 15 Millionen Euro nach Rennes, wo er allerdings nur selten über eine Rolle als Reservist hinauskam.