VfB-Star vor Berufung in Nationalteam?

IMAGO/Elyxandro CEGARRA

Enzo Millot hat sich in Frankreich einen Namen gemacht

VfB-Star Enzo Millot winkt ein wichtiger Karriereschritt. Einem Bericht zufolge könnte er schon bald für die A-Nationalmannschaft Frankreichs nominiert werden.

Belohnung für den starken Saisonauftakt? Der Stuttgarter Enzo Millot steht möglicherweise vor seiner ersten Berufung in den Kader der L'Équipe Tricolore.

Wie die französische Zeitung "L'Equipe" berichtet, habe der Offensivspieler gute Chancen von Coach Didier Deschamps für die kommende Länderspielphase nominiert zu werden. Im November trifft das Team in der Nations League auf Israel und Italien. Möglicherweise würde dann Youssouf Fofana aus dem Kader fallen. Auch N'Golo Kanté könnte erneut im Aufgebot fehlen, heißt es. Millot könnte damit einen Generationenwechsel einläuten. Antoine Griezmann und Olivier Giroud hatten zuletzt ihre Karriere im Nationaldress beendet.

Sprung in den Kader von Frankreich?

Milllot ist aktuell Kapitän bei der U21 Frankreichs, lief vor wenige Tagen in den EM-Quali-Spielen gegen Zypern und Österreich auf. Im vergangenen Sommer holte er mit dem Team von Trainer Thierry Henry die Silbermedaille bei den Olympischen Spielen. Im Finale erzielte der Edel-Techniker einen Treffer, Frankreich verlor allerdings mit 3:5 gegen Spanien.

Der 22-Jährige hatte zuletzt auf Aussagen von Nationaltrainer Deschamps reagiert. Dieser deutete an, dass der Mittelfeldmann vor einer ersten Berufung stehe. "Das hängt mit dem Wettbewerb zusammen. Sie müssen so weitermachen wie bisher", so Deschamps.

"Es ist schmeichelhaft, dass der Trainer über mich spricht, denn das zeigt, dass er die Spiele beobachtet und meinen Weg verfolgt. Jetzt gilt es, weiter Leistung zu bringen", sagte Millot im Interview mit "L'Équipe".

Er betonte aber auch: "Ich konzentriere mich auch auf die Ziele im Verein. Wenn wir es schaffen, diese Ziele zu erreichen, dann habe ich auch die Chance, in die A-Nationalmannschaft zu kommen."

In der laufenden Spielzeit hat Millot nochmal einen Sprung nach vorne gemacht. In neun Pflichtspielen für den VfB kommt er bislang auf fünf Tore und zwei Vorlagen.