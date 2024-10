Die Bayern-PK vor dem Stuttgart-Spiel im Ticker

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Jenni Maul

Vincent Kompany erwartet mit dem FC Bayern den VfB Stuttgart in der Allianz Arena

Bevor der FC Bayern am Samstagabend (18:30 Uhr) den VfB Stuttgart zum Top-Spiel empfängt, stellt sich FCB-Trainer Vincent Kompany am Freitagvormittag auf einer Pressekonferenz den Fragen der Journalisten.

sport.de begleitet die Bayern-PK ab 10 Uhr im ausführlichen Live-Ticker.

+++ VfB-Sieg in München ist Jahre her +++

Die Bundesliga-Bühne ist wieder einmal bereit für ein spektakuläres Duell. Am kommenden Samstagabend (18:30 Uhr im sport.de-Live-Ticker) erwartet Rekordmeister FC Bayern München den amtierenden Vizemeister VfB Stuttgart in der Allianz Arena.

Die historische Bilanz der beiden Teams spricht eine klare Sprache: Der FC Bayern hat in den direkten Duellen gegen Stuttgart in der Vergangenheit deutlich die Oberhand behalten. 69 von insgesamt 111 Partien gewannen die Münchner (22 Remis, 19 Niederlagen).

Der FCB verfügt also über eine beeindruckende Heimstärke, doch die Schwaben werden bemüht sein, für eine Überraschung zu sorgen. Letztmals gelang das in(!) München am 12. Mai 2018, damals gewann der VfB mit 4:1 gegen Ribéry, Lewandowski, Hummels und Co.!

Über sechs Jahre ist das also her. Aber: Das jüngste Duell am 32. Spieltag der letzten Saison ging mit 3:1 klar an die Stuttgarter, die damit ihre Ambitionen auf die spätere Vizemeisterschaft eindrucksvoll untermauerten. Der Rekordmeister sollte also gewarnt sein.

+++ Wie bekommt Kompany die Defensive in den Griff? +++

Während der FC Bayern sich in der Bundesliga mit der besten Offensive brüsten darf - 20 Saisontore hat bislang noch kein anderes Team auf dem Konto, Meister Bayer Leverkusen folgt mit 16 Treffern auf Platz zwei des Tor-Rankings - standen die Münchner aufgrund ihrer weit nach vorn pressenden Spielweise in der Defensive zuletzt einige Male blank.

Gegen die offensivstarken Frankfurter kassierte das Kompany-Team auf diese Weise gleich drei Gegentreffer (Endstand: 3:3), auch in der Champions League mussten die Bayern-Abwehr nach einem Konter einen bitteren Gegentreffer einstecken und verlor 0:1 gegen Aston Villa. Kurzum: Die Münchner müssen sich in der Vorwärtsbewegung besser absichern.

Nimmt Kompany also möglicherweise sogar personelle Änderungen an der Startelf vor? Denkbar wäre ein Einsatz von Neuzugang Joao Palhinha neben Joshua Kimmich im defensiven Mittelfeld, der für den offensiver ausgerichteten Aleksandar Pavlovic ins Team rücken könnte. Oder zieht Kompany seinen Offensiv-Stil auch gegen die gefährlichen Stuttgarter, die die aktuell längste Tor-Serie im Wettbewerb aufweisen, durch? Wachsein ist definitiv gefragt, immerhin hat das Team von Sebastian Hoeneß in den jüngsten 22 Bundesliga-Partien immer mindestens ein Tor erzielt.