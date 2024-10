VfL Wolfsburg bejubelt souveränen Sieg in Essen

IMAGO/Marcel Rotzoll

Wolfsburg holt den fünften Saisonsieg

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg bleiben nach ihrem Champions-League-Fehlstart in der Bundesliga in der Erfolgsspur. Bei der SGS Essen gewann der DFB-Pokalsieger am 7. Spieltag souverän 2:0 (1:0) und zog mit 16 Punkten mit Spitzenreiter Eintracht Frankfurt gleich.

Bayer Leverkusen (14) und Meister FC Bayern (15) könnten im Verfolgerduell am späteren Sonntag (18:30 Uhr) noch vorbeiziehen.

Nationalspielerin Janina Minge (25.) brachte den VfL verdient in Führung, Lineth Beerensteyn (72.) erhöhte mit ihrem fünften Saisontor. Erst danach kam die zunächst geschonte Alexandra Popp (73.) als Edeljoker zum Einsatz.

Wolfsburg dominierte vor 3217 Fans das Geschehen, Essen präsentierte sich weitgehend harmlos. Mit sieben Zählern fiel die SGS auf den neunten Tabellenrang zurück.

Drei Tage zuvor hatte der VfL in der Königsklasse gegen Olympique Lyon (0:2) die zweite Niederlage im zweiten Spiel kassiert. In der Liga war dem Team von Trainer Tommy Stroot zuvor im Klassiker gegen München ein 2:0-Heimsieg gelungen.