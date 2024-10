Tabellenführer am Samstag? Das sagt Freiburg-Coach Schuster

IMAGO/Grant Hubbs

Julian Schuster und der SC Freiburg könnten vorläufig Platz eins übernehmen

Zumindest vorübergehend wird der Sieger des Verfolgerduells am Samstag (15:30 Uhr/Sky) zwischen RB Leipzig und dem SC Freiburg an die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga springen. SC-Coach Julian Schuster will sich damit aber "nicht beschäftigen."

Es gehe für ihn einzig um die Entwicklung seines Teams, sagte er am Donnerstagnachmittag.

Vom Zweiten Leipzig trennen den Tabellendritten aus Freiburg zwei Punkte, Schuster lobte vor allem die Defensive des Gegners: "In sieben Spielen sechs Mal zu Null zu spielen, das bedeutet schon einiges." Gegen die Bullen komme es unter anderem darauf an, sich von den Rhythmuswechseln "nicht beeinflussen" zu lassen und mit "geistiger Frische" aufzutreten.

Dass einige SC-Fans auf die Auswärtsreise nach Leipzig verzichten, weil sie den vom Red-Bull-Konzern unterstützten Klub ablehnen, findet Schuster "schade. Wir brauchen diese Unterstützung."