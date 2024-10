FSV Mainz 05 gegen FC Bayern ohne Burkardt

IMAGO/REVIERFOTO/SID/IMAGO/Revierfoto

Jonathan Burkardt verletzte sich gegen Gladbach

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 muss im DFB-Pokalspiel gegen den FC Bayern auf Nationalspieler Jonathan Burkardt verzichten.

Der Stürmer zog sich im Spiel gegen Borussia Mönchengladbach am Freitagabend (1:1) eine Muskelverletzung im Oberschenkel zu und fällt vorerst aus. Das teilten die Mainzer am Samstag mit. Burkardt war bereits in der 19. Minute ausgewechselt worden.

Besser sieht es bei Nadiem Amiri aus. Der Mittelfeldspieler erlitt eine Kapselzerrung und wird die kommenden Tage dosiert und belastungssteuernd trainieren. Amiri dürfte gegen den Rekordpokalsieger aus München am Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF und Sky) aber zur Verfügung stehen.