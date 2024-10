Das sagt Hummels zu seinem "Albtraum-Start" in Rom

IMAGO/Raffaele Conti/IPA Sport / ipa-a

Ex-BVB-Profi Mats Hummels erlebt (bisher) einen römischen Albtraum

Der frühere BVB-Profi Mats Hummels hat sich in den sozialen Netzwerken zum misslungenen Debüt bei seinem neuen Klub AS Rom geäußert.

"Glücklich, dass ich endlich mein Serie A-Debüt und mein erstes Spiel für diesen Verein hatte. Unglücklich über alles andere, was gestern auf dem Spielfeld passiert ist", schrieb Hummels in englischer Sprache bei Instagram. Auf Deutsch ergänzte der 35-Jährige: "Und eigentlich kann es ab jetzt ja nur noch besser werden."

Hummels war bei der 1:5-Klatsche gegen die AC Florenz am Sonntag in der 67. Minute eingewechselt worden - sein erster Einsatz überhaupt für die Römer. Nur vier Minuten später köpfte der Weltmeister von 2014 den Ball unglücklich ins eigene Tor.

In den italienischen Medien regte sich anschließend harsche Kritik an ihm. "Nur wenige Minuten im gelb-roten Trikot und schon ein Eigentor: Der Weltmeister Hummels erlebt ein demütigendes Debüt. Sein Eigentor ist das Sinnbild eines Zusammenbruchs auf der ganzen Linie für die Römer", schrieb der "Corriere dello Sport". Bei "Tuttosport" war die Rede von einem "Albtraum-Start für Hummels".

"Neuer" Trainer für Ex-BVB-Profi Mats Hummels?

Berichten zufolge steht Roma-Coach Ivan Juric nach nur acht Spielen im Amt schon wieder vor dem Aus. Das Portal "calciomercato" berichtete von einem tiefen Riss zwischen der Mannschaft und dem 49 Jahre alten Kroaten berichtet. Eine Entlassung von Juric scheine mittlerweile "unausweichlich", hieß es.

Laut "Corriere" könnte ausgerechnet Daniele De Rossi den Posten von Juric übernehmen, jener Übungsleiter also, der erst Mitte September seinen Posten an den nun heftig umstrittenen Fußballlehrer verloren hatte. Hintergrund: De Rossis Vertrag mit der AS Rom wurde noch nicht aufgelöst. Das Arbeitspapier läuft bis zum Sommer 2027.

Für Hummels könnte sich die kuriose Roller rückwärts in der Trainerfrage auszahlen. De Rossi galt als federführend bei seiner Verpflichtung, unter Juric ist der langjährige BVB-Abwehrchef dagegen nur Nebendarsteller.