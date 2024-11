Desolate Fürther gehen gegen Darmstadt unter

IMAGO/Sportfoto Zink / Wolfgang Zink

Fassungslosigkeit: Greuther Fürth bezog gegen die Lilien aus Darmstadt Prügel

Die SpVgg Greuther Fürth ist in der 2. Fußball-Bundesliga zurück im Negativsprudel. Gegen Darmstadt 98 kassierte ein völlig verunsichertes Team von Interimstrainer Leo Haas ein bitteres 1:5 (0:3).

Nach dem so wichtigen 4:3-Sieg bei Schalke 04 in der Vorwoche ist jegliche Aufbruchsstimmung wieder verflogen. Schon am Dienstag waren die Franken bei Jahn Regensburg (0:1) aus dem DFB-Pokal ausgeschieden.

Insgesamt hat das Kleeblatt nur eines der vergangenen acht Pflichtspiele gewonnen. Darmstadts Philipp Förster (30.), Fynn-Luca Lakenmacher (40.), Isac Lidberg (45.+3), Killian Corredor (51.) und Sergio Lopez (77.) besiegelten die nächste deftige Fürther Pleite mit ihren Toren. Branimir Hrgotas (90.) traf für Fürth.

Bereits Ende Oktober hatten nach dem Debakel im Frankenderby gegen den 1. FC Nürnberg (0:4) Trainer Alexander Zorniger und Manager Rachid Azzouzi gehen müssen. U23-Coach Haas übernahm, er soll zunächst bis zur Winterpause im Amt sein.

Darmstadt bestätigte derweil seinen Aufwärtstrend, die Hessen sind seit fünf Pflichtspielen ungeschlagen. Fürth und Darmstadt (je 13 Punkte) liegen trotz des drastischen Ergebnisses gleichauf im Tabellenmittelfeld.

Darmstadt 98 nutzt Fürther Fehler eiskalt aus

In Fürth begannen die Teams mit viel Schwung, doch Darmstadt wurde etwas zwingender und schlug Kapital aus Fürther Abwehrfehlern. Förster nutzte einen gegnerischen Patzer zur Führung, als Sacha Banse im Strafraum Marco Meyerhöfer anköpfte. Vor der Pause veredelte Lakenmacher einen Darmstädter Konter aus der Drehung. In der Nachspielzeit fand Förster den freien Lidberg, der eiskalt vollstreckte.

Auch nach der Halbzeit drückten die Darmstädter und bestraften die Nachlässigkeiten der Gastgeber erbarmungslos. Niemand fühlte sich für den flink andribbelnden Corredor zuständig, dieser ließ Meyerhöfer aussteigen und traf aus rund 20 Metern. Von Fürth kam kaum noch etwas. In der Schlussphase erhöhte Lopez per Lupfer. Als Fürths Hrgota kurz vor Ende traf, war es schon zu spät.