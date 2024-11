IMAGO/Eibner-Pressefoto/Joerg Nieberga

Serhou Guirassy trifft mit seinem BVB auf Sturm Graz

Am Dienstag, den 5. November 2024, tritt Borussia Dortmund ab 21:00 Uhr zum vierten Spieltag in der neuen Ligaphase der Champions League an. Kontrahent ist Sturm Graz aus Österreich, die als krasser Außenseiter beim BVB antreten werden. Wo wird die Partie zwischen Dortmund und Graz live im Fernsehen und Stream übertragen?

Am vergangenen Wochenende hat der BVB die Trendwende geschafft. Nachdem es zuvor gegen Real Madrid (2:5), FC Augsburg (1:2) und den VfL Wolfsburg (0:1) drei Pflichtspiel-Niederlagen in Serie setzte, bezwangen die Schwarz-Gelben am 9. Bundesliga-Spieltag RB Leipzig mit 2:1 und verbesserten sich auf Platz fünf in der Tabelle.

Nun soll in der Königsklasse der positive Eindruck des letzten Heimspiels bestätigt werden.

Hier läuft BVB vs. Sturm Graz live im Fernsehen und Stream:

Die vierte Begegnung des BVB in der neu geschaffenen Ligaphase der Champions League wird am Dienstagabend live und exklusiv auf DAZN* gezeigt. Die Partie wird um 21:00 Uhr im Signal-Iduna-Park angepfiffen, die Vorberichterstattung bei dem Steamingdienst beginnt um 20:15 Uhr.

Daniel Herzog führt durch das Programm, ihm zur Seite steht Experte Tobias Schweinsteiger. Kommentieren wird Lukas Schönmüller.

Die Highlights zu BVB vs. Sturm Graz sind dann am Mittwochabend ab 23:00 Uhr im ZDF zu sehen.

zu sehen. sport.de bietet wie gewöhnlich einen ausführlichen Live-Ticker. Vorab gibt es auch alle Infos zu den Aufstellungen.

Durch die deutliche 2:5-Auswärtspleite bei Real Madrid ist Borussia Dortmund in der riesigen 36er-Tabelle der Champions League auf den elften Platz zurückgefallen. Zuvor hatte der BVB das Tableau nach zwei Spieltagen noch angeführt.

Sturm Graz hingegen rangiert lediglich auf dem 32. Platz. Die Österreicher haben bis dato alle drei Spiele in der Königsklasse verloren und drohen somit schon nach der Ligaphase auszuscheiden.