Leihspieler des FC Bayern vor Länderspiel-Debüt

Hyun-ju Lee ist vom FC Bayern an Hannover 96 verliehen

Der vom FC Bayern an Hannover 96 ausgeliehene Hyun-ju Lee wurde erstmals für die A-Nationalmannschaft Südkoreas nominiert. Das gab der Verband am Montag bekannt.

In den beiden WM-Qualifikationsspielen gegen Kuwait (14.11.) und Palästina (19.11.) winkt Lee damit sein Länderspieldebüt.

Im Aufgebot stehen auch internationale Stars wie Tottenham-Hotspur-Kapitän Heung-min Son oder Min-jae Kim vom FC Bayern München.

"Wir haben Hyun-ju verpflichtet, weil wir in ihm viel sehen und er spannende Fähigkeiten und großes Potenzial mitbringt. Es ist eine schöne Bestätigung für seine Entwicklung und die guten Leistungen in der laufenden Saison, dass ihm nun die Ehre zuteil wird, für die Nationalmannschaft seines Heimatlandes aufzulaufen", sagte 96-Sportdirektor Marcus Mann in einer Vereinsmitteilung.

Im Sommer wurde Lee vom FC Bayern nach Hannover 96 verliehen. Beim derzeitigen Tabellenführer der 2. Bundesliga ist der offensive Mittelfeldspieler gesetzt. In der Liga kommt der 21-Jährige auf acht Startelfeinsätze, in denen er ein Tor erzielte.

Seit Anfang 2022 steht Lee beim FC Bayern unter Vertrag. Der Südkoreaner kickte zunächst auf Leihbasis für Zweitvertretung der Münchner in der Regionalliga Bayern. Im August 2022 verpflichtete der deutsche Rekordmeister den Youngster fest von den Pohang Steelers.

Lee bis 2027 an den FC Bayern gebunden

In der vergangenen Saison war Lee bereits an Wehen Wiesbaden verliehen.

In diesem Sommer hat der Mittelfeldmann seinen Vertrag bis 2027 verlängert und wurde zu Hannover 96 verliehen. "Er bringt ein gutes Tempo mit, ist technisch top ausgebildet und hat eine hohe Spielintelligenz. Auf engem Raum schafft er es, mit guten Entscheidungen Situationen aufzulösen", hatte Marcus Mann schon damals von dem Neuzugang geschwärmt: "Zudem hat er einen guten Zug nach vorne und kann für zusätzliche Torgefahr aus dem Mittelfeld sorgen."