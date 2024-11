Experte warnt Bundestrainer Nagelsmann in T-Frage

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Baumann (li.) und Nübel (re.) sind aktuelle Kandidaten für die Nummer eins in der Nationalmannschaft

Der frühere Fußball-Kommentator Marcel Reif hat Bundestrainer Julian Nagelsmann gewarnt, dass dieser die Torwart-Frage im Hinblick auf die WM 2026 schnell klären muss und Zweifel an der sofortigen Tauglichkeit von Alexander Nübel vom VfB Stuttgart angemeldet.

Durch die langwierige Knieverletzung von Marc-André ter Stegen muss Bundestrainer Julian Nagelsmann noch lange Zeit ohne seine Nummer eins auskommen. Die Frage danach, wer ter Stegen vertreten soll, hat Nagelsmann bislang so beantwortet, dass er sowohl Oliver Baumann als auch Alexander Nübel einen Einsatz in den letzten beiden Länderspielen ermöglichte.

Ex-DFB-Keeper Jens Lehmann machte sich hingegen zuletzt für Bernd Leno stark, der laut dem WM-Helden von 2006 alles mitbringt für die Nummer-eins-Rolle, allen voran viel Erfahrung auf internationalem Top-Niveau. Ein Umstand, der dem zuletzt sehr gelobten Nübel aus Lehmanns Sicht fehlt. In eine ähnliche Kerbe hat nun auch der frühere TV-Kommentator und Fußball-Experte Marcel Reif geschlagen.

"Vorweg: Ich habe die ganze Aufregung um Lenos Absage nicht verstanden", sagte Reif in seiner Sendung "Reif ist live" bei "Bild" zu Lenos Wunsch, nicht nominiert zu werden, wenn er als Nummer drei keine Aussicht auf Spiele bekommt, und fügte an: "Ich glaube, Jens Lehmann hat da einen Punkt."

Stuttgarts Nübel, der eigentlich dem FC Bayern gehört, aber noch bis (mindestens) zum kommenden Sommer an den VfB ausgeliehen ist, habe am Wochenende gegen Leverkusen (0:0) "ein sehr schickes Spiel" abgeliefert. "Was er kann ist klar, und dass er eines der größten Talente ist nach den Baumanns, Lenos und Neuers ist unbestritten, denke ich mal, und dass er die Nummer eins werden wird, ist klar. Aber: Wann setzen wir es an?", bekundete Reif Zweifel daran, dass Nübel jetzt schon das Zeug für diese Rolle im DFB-Team hat.

Reif hat Zweifel an Nübels sofortiger Tauglichkeit

Sollte ter Stegen (fit und in Form) zurückkommen, dann ist Nübel für Reif danach(!) der nächste große Keeper, "weil er dann die Zeit, zu reifen. Und anderem, weil er in absehbarer Zeit Manuel Neuer beim FC Bayern ablösen wird". Sollte Nübel es dort dann nicht packen, habe er auch kein Format zum Nationaltorwart.

Aber zurück in die Gegenwart: "Wenn der Titelgewinn 2026 bei der WM wirklich das Ziel ist, wird man einen Top-Torhüter brauchen. Kommt ter Stegen in Top-Form zurück, stellt sich das Thema nicht", betonte Reif. Aber sollte es vorher nötig sein, werde das Ganze schon schwieriger, warnte der ehemalige TV-Kommentator.

"Baumann ist gut, Leno ist sehr gut, aber offensichtlich hat Nagelsmann eine andere Vorstellung - und Nübel ist noch jung, in vielem noch jung. Damit meine ich nicht das Alter, sondern die Erfahrungen, die er bislang sammeln konnte. Aber ist er schon auf dem Niveau von ter Stegen?"

Im Moment sei Nübel erst einmal unter "Druck" und müsse sich beweisen. "Jetzt erstmal Champions League spielen, da kommen ein paar Namen und es tut auch mal weh. Er hat zuletzt ein paar Dinge gehabt, da hat man gedacht: Da ist noch Raum nach oben. Aber auch Spiele wie in Leverkusen, wo den Punkt vor allem er gewonnen hat", sagte Reif.

In einer sport.de-Umfrage, wer ter Stegen in der Nationalmannschaft ersetzen könnte, votiert mit 48 Prozent hingegen die große Mehrheit für Nübel. Dahinter folgen mit 15 Prozent Ex-DFB-Keeper Manuel Neuer sowie Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt), Bernd Leno (FC Fulham) bekam nur magere drei Prozent der Stimmen.