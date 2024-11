Bundesliga-Trio bekommt Konkurrenz bei Mathys Tel

IMAGO/Revierfoto

Mathys Tel (li.) könnte den FC Bayern auf Zeit verlassen

Seit einigen Tagen mehren sich Gerüchte um einen möglichen Winterabgang von Mathys Tel vom FC Bayern. Nachdem zuletzt vor allem ein Bundesliga-Trio um Werder Bremen gehandelt wurde, soll nun ein Klub aus der Premier League konkrete Schritte beim Münchner Angreifer unternommen haben.

Erst im Frühjahr hat Mathys Tel seinen Vertrag beim FC Bayern bis Mitte 2029 verlängert. Der junge Franzose gilt als die Zukunft im Angriff des deutschen Fußball-Rekordmeisters. Auf kurze Sicht allerdings hat es Tel in der mit Stars gespickten Offensive der Münchner schwer, kommt meist nur von der Bank aus zum Einsatz.

Kein Wunder also, dass bereits vor einigen Tagen "Bild"-Reporter Christian Falk in seiner Kolumne für das Portal "CaughtOffside" schrieb, dass der FC Bayern den Stürmer auf Leihbasis im Winter ziehen lassen würde, falls eine konkrete Anfrage hereintrudelt. Als Interessenten wurden in dem Zuge gleich drei Vereine aus der Fußball-Bundesliga genannt: Werder Bremen, Borussia Mönchengladbach und der FC Augsburg.

Am Montagabend fügte "Sky" der Liste einen weiteren Interessenten hinzu, und zwar Nottingham Forest. Der Drittplatzierte der Premier League soll sogar bereits "einen ersten Kontakt" zu Tel hergestellt haben. Der Pay-TV-Sender sprach von einem Anruf. Dort soll sich Forest erkundigt haben, ob ein Wechsel auf Zeit möglich ist.

Die Antwort: Nein. Es bleibe dabei, dass der Bayern-Offensivmann - Stand jetzt - weiterhin nicht plant, die Münchner auf Leihbasis im Winter zu verlassen. Das habe sein Management dem Überraschungsteam der ersten englischen Liga mitgeteilt.

Mehrere Klubs wollen Mathys Tel vom FC Bayern ausleihen

Nottingham soll aber dranbleiben, auch "andere Klubs aus der Premier League" sollen die Fühler ausgestreckt haben, so "Sky"-Reporter Florian Plettenberg weiter, der zudem das von "CaughOffside" vermeldete Interesse von Werder Bremen an Tel bestätigte.

Der 19-jährige Tel war 2022 für satte 20 Millionen Euro von Stade Rennes zum FC Bayern gewechselt. Immer wieder deutete Frankreichs U21-Nationalspieler seitdem sein Potenzial an, der endgültige Durchbruch blieb aber bislang aus.