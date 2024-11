Türkei-Klub arbeitet an Leihe von Bayern-Star

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Sacha Boey (l.) kommt beim FC Bayern nur selten zum Zug

Im Januar diesen Jahres legte der FC Bayern 30 Millionen Euro auf den Tisch, um sich die Dienste von Sacha Boey zu sichern. Bislang erwies sich die Verpflichtung des Franzosen allerdings als Transfer-Flop. Kehrt der Rechtsverteidiger daher bereits im Winter in die Türkei zurück?

Im vergangenen Winter sollte Sacha Boey auf der Rechtsverteidiger-Position eine Soforthilfe darstellen und sich in den kommenden Jahren als Stammspieler beim FC Bayern etablieren. Immerhin haben die Münchner dem 24-Jährigen einen langfristigen Vertrag bis 2028 gegeben und damit unterstrichen, dass der Klub fest mit Boey für die Zukunft plant.

Nach ersten Anlaufschwierigkeiten in dem neuen Verein sowie mehreren Muskelverletzungen fiel der Winter-Neuzugang dann praktisch die gesamte Rückrunde aus. Auch in der neuen Spielzeit läuft es für den Franzosen an der Säbener Straße nicht. Seine durchwachsenen Vorstellungen und Verletzungsanfälligkeit erschweren seinen Stand in München.

FC Bayern: Sacha Boey im Winter schon wieder weg?

Laut der türkischen Sportzeitung "Fanatik" will sich Galatasaray diese Umstände zu Nutze machen. Demnach zeigt der Top-Klub aus Istanbul Interesse an einer Rückholaktion des Außenverteidigers, der zwischen 2021 und 2024 die Schuhe für den aktuellen Tabellenführer der Süper Lig schnürte.

Galatasaray prüft zur Zeit die Konditionen eines möglichen Leihgeschäfts im Winter, heißt es weiter. Ob der FC Bayern einem solchen Deal offen gegenübersteht, geht aus dem Bericht nicht hervor. Mit dem verletzten Josip Stanisic verfügen die Münchner aktuell nur über eine etatmäßige Alternative zu Boey.

Der ehemalige Juniorennationalspieler brachte es für den deutschen Rekordmeister in dieser Saison erst auf zwei Pflichtspieleinsätze. Danach wurde der Franzose von einem Meniskusriss zurückgeworfen. Sein Comeback steht nun unmittelbar bevor.