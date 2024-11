BVB? Bayer? VfB-Sportchef reagiert auf Hoeneß-Gerüchte

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Bleibt Sebastian Hoeneß dem VfB Stuttgart erhalten?

Erfolgstrainer Sebastian Hoeneß vom VfB Stuttgart wurde zuletzt bei Bayer Leverkusen und sogar lose beim BVB gehandelt. Die Verantwortlichen der Schwaben lassen die Gerüchte kalt.

"Da gab es ja in den letzten Wochen Spekulationen und ganz viele Enthüllungen auch", sagte Sportdirektor Fabian Wohlgemuth nach der 0:2 (0:0)-Niederlage des VfB in der Champions League gegen Atalanta Bergamo mit einem Augenzwinkern. "Das ist für uns kein Anlass, an der starken und guten Verbindung zwischen Klub und Trainer zu zweifeln."

In den Berichten zuletzt seien "viele Spekulationen mit einem nicht definierbaren Wahrheitsgehalt" dabei gewesen, erklärte Wohlgemuth. "Wir machen uns darüber nicht allzu viele Gedanken - zumindest nicht zu dem Zeitpunkt."

Hoeneß soll in seinem bis 2027 datierten Vertrag beim VfB Stuttgart eine Ausstiegsklausel verankert haben, die ihm den Wechsel zu einem Verein ermöglicht, der im Europapokal vertreten ist. Die festgeschriebene Ablösesumme für den 42-Jährigen liegt je nach Quelle angeblich zwischen fünf und sechs oder sieben und acht Millionen Euro.

VfB Stuttgart: Sebastian Hoeneß bei Bayer Leverkusen und beim BVB gehandelt

Bei Bayer Leverkusen könnte Hoeneß in die Fußstapfen von Xabi Alonso treten. Der Spanier wurde zuletzt wieder heißer bei Real Madrid gehandelt, wo Carlo Ancelotti trotz seines Vertrags bis 2026 angeblich angezählt ist.

Die BVB-Gerüchte um Hoeneß sind weniger konkret. "Bild"-Reporter Christian Falk nannte ihn in seiner "CaughtOffside"-Kolumne zuletzt als möglichen Kandidaten, sollte es mit Nuri Sahin nicht mehr weitergehen. Der 36-Jährige sitzt nach zwei Siegen in Folge inzwischen aber wieder fester im Sattel.

"Sky" berichtete, Hoeneß' Verbleib beim VfB Stuttgart hänge vor allem von der sportlichen Perspektive im Ländle ab. Nach dem personellen Aderlass im Sommer belegt der Vizemeister in der Bundesliga derzeit den achten Tabellenplatz. In der Gruppenphase der Champions League ist der VfB lediglich 27. Im DFB-Pokal steht Hoeneß' Mannschaft im Achtelfinale und trifft dort auf Zweitligist Jahn Regensburg.