Vor Duell mit St. Pauli: Bayerns Müller tut HSV weh

IMAGO/kolbert-press/Christian Kolbert

Thomas Müller reist mit dem FC Bayern endlich mal wieder nach Hamburg

Nach der Champions League ist vor der Bundesliga: Am Samstag reist der FC Bayern nach dem gelungenen Königsklassen-Heimspiel gegen SL Benfica (1:0) ans Hamburger Millerntor, wo Aufsteiger FC St. Pauli auf die Schützlinge von Trainer Vincent Kompany wartet. Im Münchner Lager ist die Vorfreude groß, wie nicht nur Thomas Müller in den Sozialen Medien hervorhob. Dem HSV dürfte sein jüngster Beitrag wehgetan haben.

Mit gesundem Respekt, aber auch einem gehörigen Schuss "Mia san mia" blickt der FC Bayern auf das ungleiche Bundesliga-Duell beim FC St. Pauli.

"Endlich mal wieder nach Hamburg!", schrieb ein begeisterter Thomas Müller am Donnerstagmorgen bei Instagram.

Früher war der deutsche Rekordmeister jedes Jahr mindestens ein Mal in der Hansestadt zu Gast, wenn das Auswärtsspiel beim HSV auf dem Programm stand. Seit der einstige Bundesliga-Dino 2018 abgestiegen ist, waren die Bayern nicht mehr für ein Pflichtspiel an der Elbe.

Umso schmerzhafter dürfte es für die Rothosen sein, dass ausgerechnet der ungeliebte Stadtrivale St. Pauli am Samstag (15:30 Uhr) Ausrichter des Besuchs von Müller und Co. ist.

FC Bayern sprüht vor Tatendrang

Die Kiezkicker müssen freilich mit einem hochmotivierten FC Bayern rechnen, der die Tabellenführung verteidigen bzw. ausbauen will.

Schon am Mittwochabend hatte Müller betont: "Wir haben Lust, wir haben Bock, wir wollen da weiter machen, wo wir aufgehört haben. Wir haben noch ein Spiel vor der Länderspielpause, da können wir noch mal alles rausklopfen."

Joshua Kimmich berichtete, den Aufsteiger in der Bundesliga-Partie gegen RB Leipzig (0:0) beobachtet zu haben. "Da haben sie super mitgespielt und hatten einige Chancen. Dementsprechend müssen wir auf der Hut bleiben", warnte der Mittelfeldchef.

Auch Sportvorstand Max Eberl meinte, die Bayern wollten ihren Lauf von inzwischen vier Zu-Null-Spielen "fortsetzen. In St. Pauli am Millerntor - wir wissen, was auf uns zukommt: Eine geile Stimmung, ein tolles Stadion, ein großartiger Verein. Aber trotzdem fahren wir da hin, um zu gewinnen!"

Das bislang letzte Aufeinandertreffen gewannen die Bayern im Mai 2011 in Hamburg mit 8:1 - die höchste Niederlage für St. Pauli in der Bundesliga.