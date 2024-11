Max Kruse bietet sich erneut beim FC Schalke 04 an

IMAGO/Sebastian Räppold/Matthias Koch

Max Kruse will offenbar für den FC Schalke 04 spielen

Nach der Absage von Anthony Modeste bringt sich Ex-Nationalspieler Max Kruse beim FC Schalke 04 ins Spiel.

In seiner Instagram-Story richtete Kruse direkte Worte an den Schalker Kaderplaner Ben Manga.

"Also lieber Ben Manga, wir haben jetzt November, bis Januar bin ich auch wieder so fit, dass ich euch helfen kann, in der Liga zu bleiben. Wenn ihr noch Verstärkung braucht, ruft mich einfach an", sagte der 36-Jährige in dem Video.

Bereits Ende September hatte Kruse Schalke seine Hilfe in seinem Podcast "Flatterball", den er zusammen mit Martin Harnik betreibt, angeboten. "Ich habe die Lösung auf der Hand. Die sollen mich einfach anrufen. Im Januar bin ich da und fit zur Rückrunde. Und wir reißen das Ruder herum", hatte der ehemalige Bundesliga-Angreifer gesagt.

Immerhin schränkte der 17-malige Nationalspieler ein: "Ich bin ja realistisch und kann das gut einschätzen. Sofort spielen: keine Chance. Aber ich sage: Bis Januar würde ich mich fit kriegen. Aber so läuft es halt im Fußball nicht."

Kruse spielte in der Bundesliga unter anderem für Werder Bremen, Borussia Mönchengladbach, den VfL Wolfsburg oder Union Berlin. Aktuell läuft der Stürmer in der Berliner Kreisliga A für BSV Al-Dersimspor II auf.

Modeste sagt dem FC Schalke 04 ab

Auf der Suche nach offensiver Verstärkung hat sich der FC Schalke 04 zuletzt eine Absage von Anthony Modeste eingehandelt. "Ich habe dem FC Schalke gestern abgesagt", bestätigte der Stürmer bei "Sky".

Der 36-Jährige erklärte weiter: "Als Kölner und ehemaliger Dortmunder fühlt sich ein Wechsel nach Schalke nicht richtig an. Trotzdem fühle ich mich geehrt, eine solche Anfrage bekommen zu haben, schließlich ist Schalke ein großer Verein!"

Laut "WAZ" und "Sky" war Modeste aber ohnehin "nur" einer von mehreren Kandidaten als Verstärkung. Nach der Verletzung von Emil Hojlund will der Zweitligist nachlegen. Unklar ist allerdings noch, ob Schalke zeitnah einen vertragslosen Spieler holt oder erst im Winter auf dem Transfermarkt zuschlägt.

Dass Kruse ernsthaft eine Option bei den Königsblauen wird, darf angezweifelt werden.