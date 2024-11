Gala gegen Frankreich: Peretz sammelt Argumente für Bayern

IMAGO/Fred Dugit

Daniel Peretz vom FC Bayern brachte die Frankreich-Stars zur Verzweiflung

Beim FC Bayern ist Daniel Peretz in dieser Saison erneut nur die Nummer drei im Tor. Erst sechs Mal zählte er überhaupt zum Spieltags-Kader des deutschen Rekordmeisters. Umso schöner war der Donnerstagabend für den Nationalkeeper Israels, als er sich im Duell mit den topbesetzten Franzosen (0:0) ein ums andere Mal auszeichnen konnte.

Im politisch äußerst brisanten Gastspiel in Paris avancierte Daniel Peretz zum Man of the Match. Sein drittes A-Länderspiel war sein bislang stärkstes für Israel.

In der vom deutschen Schiedsrichter Tobias Stieler geleiteten Begegnung betrieben die Franzosen auch wegen des Bayern-Torwarts erheblichen Chancenwucher, immer wieder war bei dem 24-Jährigen Endstation.

Nach 90 Minuten standen acht teils spektakuläre Paraden, sechs davon nach Abschlüssen im Strafraum, für Peretz zu Buche. Bezeichnend: Mit 54 Ballkontakten war er einer der aktivsten Spieler seines Teams.

"Von allen Sicherheitsleuten im Stadion war er der effektivste", urteilte die israelische Tageszeitung "Maariv" in Anspielung auf das Hochrisikospiel, das von rund 4000 Polizisten abgesichert wurde.

Für Israel war der Punktgewinn wichtig: Das Schlusslicht hat in der Gruppe A2 gegen Belgien am Sonntag (20:45 Uhr/DAZN) noch die Chance auf Rang drei.

Daniel Peretz hofft auf Perspektive beim FC Bayern

Peretz, der 2023 für fünf Millionen Euro von Maccabi Tel Aviv zum FC Bayern gewechselt war und seither zwei Pflichtspiele für die Münchner absolviert hat, hat am Donnerstag neue Argumente für eine Zukunft beim Rekordmeister gesammelt. Sein Vertrag läuft noch bis 2028.

Bislang ist an Stammkeeper Manuel Neuer und dessen Stellvertreter Sven Ulreich kein Vorbeikommen, beide dürften allerdings spätestens 2026 abtreten. Dann endet auch die Leihe von Alexander Nübel zum VfB Stuttgart, der die neue Nummer eins werden soll.

Kampflos wird Peretz den Platz im Kasten freilich nicht hergeben. Mit Auftritten wie gegen Frankreich beweist der Herausforderer, auch auf Top-Level mithalten zu können. An der Säbener Straße dürfte die weitere Entwicklung aufmerksam verfolgt werden.