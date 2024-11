Folgt jetzt die Wende? Neuer Roma-Coach spricht über Hummels

IMAGO/Alfredo Falcone/LaPresse

Mats Hummels fand bei der AS Rom bislang praktisch nicht statt

Claudio Ranieri soll die kriselnde AS Rom in der italienischen Serie A wieder in ruhigere Gefilde führen. Am Freitag wurde der Trainer-Altmeister offiziell bei der Roma vorgestellt, wo er sich auch zur sportlichen Zukunft von Ex-Nationalspieler Mats Hummels äußerte.

Ranieri, der bereits zu seiner dritten Amtszeit bei dem italienischen Hauptstadtklub angetreten ist, stellte eindeutig in Aussicht, dass der ehemalige Innenverteidiger von Borussia Dortmund unter ihm gute Chancen auf Einsatzzeiten haben werde.

Auf die Frage, ob er Hummels einsetzen werde, antwortete Ranieri bei seiner Vorstellung als Coach der Giallorossi: "Warum sollte Hummels nicht spielen?"

Ranieris Vorgänger Daniele De Rossi und Ivan Juric hatten dem einstigen Star von Borussia Dortmund kaum Spielzeit gewährt. Während Erstgenannter vor allem den Trainingsrückstand bei dem erst im Spätsommer verpflichteten Hummels angeführt hatte, wurde der Weltmeister von 2014 unter Juric einzig aus Leistungsgründen auf die Ersatzbank verbannt.

Hummels, zuvor jahrelang beim FC Bayern und beim BVB als Innenverteidiger gesetzt, kam bis dato erst in einem einzigen Serie-A-Spiel als Einwechselspieler zum Einsatz.

"Ich habe Hummels im Halbfinale gegen PSG gesehen. Warum sollte er nicht spielen?", sagte Ranieri über die vergangene Champions-League-Saison. "Schauen wir mal. Ich entscheide mich für die Spieler, die mich zum Sieg führen."

AS Rom derzeit nur Zwölfter in Italien

Begonnen hatte die Roma die laufende Saison in der Serie A mit dem der Klubikone Daniele De Rossi, der im Januar den portugiesischen Star-Trainer José Mourinho abgelöst hatte.

Im September wurde De Rossi vom erfolglosen kroatischen Trainer Ivan Juric ersetzt, der am Sonntag gefeuert wurde. Nach fünf Jahren kehrt nun der gebürtige Römer Ranieri bis zum Ende der Saison in seine Heimatstadt zurück.

Nach zwölf Spieltagen in der Serie A rangiert AS Rom auf einem enttäuschenden zwölften Tabellenplatz und hat die Champions-League-Plätze bereits aus den Augen verloren.