Belgien verliert auch gegen Israel

IMAGO/Matija Habljak/PIXSELL

Israel siegt in Belgien

Domenico Tedesco und die belgische Nationalmannschaft haben in der Nations League den nächsten Rückschlag kassiert.

Nach der empfindlichen 0:1-Pleite gegen Italien setzte es auch gegen Israel ein 0:1 (0:0). Belgien wartet damit seit fünf Spielen auf einen Sieg und kassierte die dritte Niederlage in Folge. Der Druck auf Tedesco wächst weiter.

Für Israel traf in Budapest Yarden Shua spät (86.) und verschärfte die Ergebniskrise Belgiens. In der Gruppe A2 der Nations League belegt Tedescos Mannschaft nach dem letzten Spieltag hinter Frankreich sowie Italien den dritten Platz und muss im März in einer Relegation gegen den Abstieg in die B-Liga spielen. Der Gegner, ein Zweitplatzierter aus der B-Staffel, wird am kommenden Freitag (22. November) ausgelost. Israel, punktgleich mit Belgien, aber aufgrund des 1:3 im Hinspiel im direkten Vergleich unterlegen, steigt als Gruppenletzter direkt ab.

Tedescos Elf, mit den beiden Leipzig-Profis Arthur Vermeeren und Lois Openda sowie dem Stuttgarter Ameen Al-Dakhil in der Startelf, zeigte vor allem in der ersten Halbzeit einen uninspirierten Auftritt. Gegen den klaren Außenseiter Israel, der sein nominelles Heimspiel aufgrund des Gaza-Kriegs erneut in Ungarn austrug, verhinderten nur eine starke Parade des Ex-Wolfsburgers Koen Casteels (38.) und das Lattenkreuz (45.+2) gar einen Rückstand.

In der zweiten Halbzeit war Belgien etwas engagierter, doch Bayern-Keeper Daniel Peretz bekam im israelischen Kasten dennoch wenig zu tun. Einen abgefälschten Schuss von Johan Bakayoko (67.) lenkte der 24-Jährige über die Latte. Dann schlug die Stunde von Shua für Israel.