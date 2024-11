Bekommt Bayern den Zuschlag? Tah setzt sich Deadline

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Joerg Nieberga

Wo setzt Jonathan Tah seine Karriere fort?

Nationalspieler Jonathan Tah will offenbar zeitnah entscheiden, wo er seine Karriere ab der Saison 2025/26 fortsetzen wird. Der Innenverteidiger von Bayer Leverkusen wird unter anderem vom FC Bayern, FC Barcelona und dem FC Chelsea umgarnt. Wer den Zuschlag bekommt, ist Stand heute noch völlig offen.

Zahlreichen großen Klubs wurde und wird Interesse an einer Verpflichtung von Nationalspieler Jonathan Tah nachgesagt. In der Verlosung sind unter anderem der FC Bayern, Real Madrid, der FC Barcelona sowie einige Klubs aus der Premier League. Erst vor wenigen Tagen gesellte sich dort der FC Chelsea zum Kreis der möglichen Abnehmer.

Informationen der spanischen Sportzeitung "Mundo Deportivo" zufolge müssen sich besagte Klubs nicht mehr zu lange gedulden. Das Blatt schreibt von einer Deadline, die sich Tah für seine Zukunfts-Entscheidung gesetzt haben soll. Demnach wird bereits im Januar, spätestens im Februar feststehen, wo der Abwehrspieler seine Laufbahn nach der Saison 2024/25 fortsetzt.

Braucht der FC Bayern Tah noch?

Zu welchem Klub der 28-Jährige derzeit tendiert, ist nicht bekannt. Fakt ist, dass Tah im Sommer 2024 schon kurz vor einem Wechsel zum FC Bayern stand. Der Deal scheiterte damals nur, weil die Münchner die von Leverkusen aufgerufene Ablöse nicht zahlen wollten. Seitdem ist allerdings einiges passiert.

Zum einen haben sich Dayot Upamecano und Min-jae Kim in München bislang von ihrer besten Seite gezeigt und die ursprünglichen Bedenken "weggespielt". Zum anderen haben sich zahlreiche Klubs in den Tah-Poker eingeschaltet. Klubs, die zum Teil sportlich wie auch finanziell auf Augenhöhe mit dem deutschen Rekordmeister sind.

Erst am Wochenende wurde bekannt, dass der FC Chelsea bereits Gespräche mit dem Tah-Lager führt. Gleiches soll auch für den FC Barcelona gelten. Wie heiß der Draht an die Säbener Straße in diesen Tagen ist, ist derweil nicht bekannt.