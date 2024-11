FC Bayern bekommt teures Geschenk aus den USA

IMAGO/Silas Schueller/DeFodi Images

Der FC Bayern bekommt einen neuen Rasen

Für die Greenkeeper des FC Bayern wird das Heimspiel gegen den FC Augsburg zum Wettlauf mit der Zeit. Denn bis dahin will der Rekordmeister einen komplett neuen Rasen verlegen. Die Rechnung dafür leiten die Münchner kurioser Weise in die USA weiter.

Auch während der Länderspielpause herrscht in der Allianz Arena aktuell Hochbetrieb. Statt 22 Fußballern pflügen derzeit allerdings schwere Maschinen durch das Stadion des FC Bayern.

Eine Webcam zeigte am Wochenende Bilder von den Arbeiten. Bis Samstag waren Fachleute damit beschäftigt, das alte Geläuf abzutragen. In nur vier Tagen soll nun das neue Grün verlegt werden. Schon im Sommer hatten die Greenkeeper in München nach der EM einen ähnlich straffen Zeitplan.

Beim Heimspiel gegen den FC Augsburg sollen am Freitag (20:30 Uhr) bereits wieder beste Verhältnisse herrschen. Möglich ist dies, weil ein Hybridrasen zum Einsatz kommt. In die Rollbahnen aus Naturrasen sind Kunststofffasern eingearbeitet. Die geben Halt, sodass das Material nicht erst langwierig anwachsen muss.

FC Bayern reicht die Rechnung weiter

Laut "Bild" soll der alte Rasen am FC Bayern Campus aufbereitet werden und dort weiter zum Einsatz kommen.

Nötig wurde der Austausch nach dem Gastspiel der NFL vor einer guten Woche zwischen den Carolina Panthers und den New York Giants (20:17 n.V.).

Da die Football-Stars die Schäden am bayrischen Untergrund überhaupt erst verursacht haben, übernimmt die NFL laut "Bild" auch die kompletten Kosten für den Austausch.

Schon vor zwei Jahre gab es einen solchen Deal zwischen der US-Liga und dem FC Bayern. Damals betrugen die Kosten rund 200.000 Euro.

Die NFL bestreitet schon seit Jahren einige Spiele der regulären Saison im Ausland. 2022 kam München als erster Austragungsort in Deutschland dazu. Letztes Jahr wurden zwei Spiele in Frankfurt ausgetragen. Für 2025 will sich Berlin auf die NFL-Gastspiele bewerben.