Eberl gibt Einblick in Vertragsgespräche

Sportvorstand Max Eberl bastelt am künftigen Kader des FC Bayern

Sportvorstand Max Eberl lotet beim FC Bayern aktuell gleich mehrere mögliche Vertragsverlängerungen aus. Der Kaderplaner hat nun einen Einblick in seine Arbeit gegeben.

"Es ist wichtig, eine gute Basis zu haben, dass die Spieler sich wohlfühlen. Wir reden immer über Geld, aber es geht auch um das Wohlfühlen", äußerte sich der 51-Jährige auf der Pressekonferenz des FC Bayern am Donnerstagvormittag zur Thematik.

Gleichzeitig merkte Eberl an: "Wir sind auch im Leistungsbereich, da kann man nichts versprechen. Mein Ansinnen ist, dass es auf einem guten Niveau verläuft. Ein gutes Gesprächsklima ist sehr wichtig, was nicht heißt, dass man auch mal 'Stopp, nur bis hier hin' sagen kann."

Die Verträge von Leroy Sané, Joshua Kimmich, Alphonso Davies, Eric Dier, Thomas Müller, Manuel Neuer und Sven Ulreich laufen beim FC Bayern allesamt im kommenden Sommer aus.

FC Bayern will Jamal Musiala unbedingt an sich binden

2026 endet dann unter anderem das aktuelle Arbeitspapier von Jamal Musiala. Der deutsche Nationalspieler soll unbedingt langfristig an den Verein gebunden werden, zählt er doch zu den größten Talenten im Weltfußball.

"Es ist ja keine Neuigkeit, dass wir natürlich mit einem der Top-Spieler weltweit, der in unseren Reihen ist, verlängern wollen", sagte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen zuletzt gegenüber der "Abendzeitung". Er hoffe "sehr, dass diese ersten wirklich guten Gespräche, die Max Eberl und Christoph Freund mit Jamal führen, dann auch letzten Endes in einer Verlängerung münden", so der 57-Jährige.

Dreesen fügte an: "Ich will das jetzt ungern zeitlich in ein Korsett stecken. Wichtig ist, dass es so weit kommt, selbst wenn es nicht bis Ende des Jahres passiert. Jamal Musiala ist für den FC Bayern gemeinsam mit anderen wie Aleks Pavlovic und Joshua Kimmich eines der Gesichter der Zukunft. Solche Spieler sollen den Klub prägen."