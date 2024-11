Heiße Maza-Gerüchte! So plant der Hertha-Youngster

IMAGO/Sebastian Räppold/Matthias Koch

Ibrahim Maza ist mittlerweile Stammspieler bei Hertha BSC

Beim mageren 2:2-Unentschieden gegen Aufsteiger SSV Ulm gehörte Youngster Ibrahim Maza einmal mehr zu den besten Akteuren bei Hertha BSC in der 2. Fußball-Bundesliga. Obwohl die Gerüchteküche um das Offensiv-Juwel immer heißer brodelt, liefert das Eigengewächs unbeirrt starke Leistungen ab. Doch wie lange dürfen sich die Berliner daran noch erfreuen?

Neben verschiedenen Interessenten aus der Bundesliga soll Maza mittlerweile auch bei Klubs aus England in den Fokus gerückt sein. Zuletzt war von möglichen Offerten um die 20 Millionen Euro Ablöse die Rede. Das wäre eine Größenordnung, bei der Hertha BSC einen Verkauf aus wirtschaftlichen Gründen wohl nicht mehr ablehnen könnte.

Der "kicker" berichtete nun darüber, wohin das 19-jährige Top-Talent der Berliner wohl selbst derzeit tendiert. Nach Informationen des Fachmagazins plant Maza aktuell nämlich nicht, den Hauptstadtklub noch in der laufenden Saison zu verlassen.

Ein Berlin-Abschied im Winter-Transferfenster im Januar soll für den Youngster, der bereits als 17-Jähriger in der Bundesliga debütiert hatte, gegenwärtig kein Thema sein.

Maza noch bis 2027 an Hertha BSC gebunden

Vielmehr will sich Maza, der mit seinen acht Scorerpunkten in 15 Pflichtspielen bisher der beste Hertha-Offensivspieler in der laufenden Saison ist, noch mindestens ein Halbjahr weiterhin in der 2. Bundesliga entwickeln. Im Sommer 2025 könnte es dann zu einem der kolportierten Interessenten aus den Top-Fünf-Ligen in Europa gehen.

Naben Newcastle United und West Ham United aus England soll Maza wohl auch beim VfB Stuttgart aus der Bundesliga, bei Atlético Madrid aus der spanischen La Liga sowie bei der AC Florenz aus Italien auf dem Zettel stehen.

Vertraglich ist Maza, der im Oktober für die algerische A-Nationalmannschaft debütiert hatte, noch bis 2027 an Hertha BSC gebunden.