Manchester United nimmt Kontakt zu Bayern-Flirt auf

IMAGO/ Matthieu Mirville

Ousmane Diomande (l.) ist ein Transfer-Kandidat beim FC Bayern

Manchester United kämpft in der englischen Premier League um den Anschluss an die oberen Tabellenplätze. In der Winterpause werden die Red Devils daher wohl eine größere Transfer-Offensive starten, die auch ein vermeintliches Transfer-Ziel des FC Bayern umfassen könnte.

Das Debüt von Ten-Hag-Nachfolger Ruben Amorim gegen Ipswich Town hat Manchester United gehörig in den Sand gesetzt. Die Red Devils kamen gegen den Aufsteiger nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Vor dem portugiesischen Übungsleiter liegt eine Menge Arbeit, um dem Traditionsklub die Qualifikation für das europäische Geschäft zu sichern.

Ob das mit dem aktuellen Kader jedoch gelingt, daran gibt es am Rande des Old Trafford erhebliche Zweifeln. Der englische Rekordmeister strebt daher angeblich mehrere Winter-Transfers an. Mit Ousmane Diomande soll ein Innenverteidiger weit oben auf der United-Wunschliste stehen, der zuletzt auch beim FC Bayern gehandelt wurde.

FC Bayern hat bei Ousmane Diomande große Konkurrenz

Laut "CaughtOffside" hat Amorim bereits Kontakt zu seinem ehemaligen Schützling aufgenommen, der noch bis 2027 bei dessen Ex-Klub Sporting aus Lissabon unter Vertrag steht, um ihn von einem Wechsel auf die Insel zu überzeugen. Der 20-Jährige verfügt beim Tabellenführer der portugiesischen Liga über eine obligatorische Ausstiegsklausel, die auf 80 Millionen Euro beziffert wird.

Neben Manchester United und dem FC Bayern sollen auch der FC Arsenal, FC Chelsea und Manchester City Interesse an dem Abwehr-Juwel zeigen. Die besten Karten räumt "CaughtOffside" allerdings den Red Devils ein. Das Online-Portal führt seine Einschätzung auf die enge Bindung zwischen Spieler und Cheftrainer zurück.

"Bild"-Fußballchef Christian Falk hatte unlängst enthüllt, dass die Bayern-Scouts den begehrten Youngster weiter "intensiv" beobachten. In München könnte er demnach die Nachfolge von Eric Dier antreten, der den Klub im kommenden Sommer wohl verlassen wird.