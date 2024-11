Abgang droht: Toptalent lässt den BVB zappeln

IMAGO/RHR-FOTO

Für BVB-Youngster Filippo Mane (r.) ist die Hinrunde offenbar gelaufen

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund droht offenbar der Abgang eines Toptalents. Gleich mehrere Klubs aus Italien sollen sich bereits in Stellung gebracht haben.

Innenverteidiger-Talent Filippo Mane lässt die Verantwortlichen des BVB zappeln, so die "Ruhr Nachrichten".

Dem 19-Jährigen liegt der Regionalzeitung zufolge ein Angebot zur Vertragsverlängerung vor. Noch hat der Youngster seine Unterschrift aber nicht gesetzt.

Vielmehr droht Borussia Dortmund ein Abgang des Italieners zum Saisonende, wenn sein aktuelles Arbeitspapier ausläuft. Dass Mane zögert, liegt dem Bericht zufolge auch an den Erkenntnissen der vergangenen Wochen.

Filippo Mane wurde von BVB-Cheftrainer Nuri Sahin zwar während der Länderspielpause im Oktober öffentlich gelobt und auch insgesamt sieben Mal in den Profi-Kader berufen. Allerdings blieb der junge Abwehrspieler bislang ohne eine einzige Spielminute.

Wieder verletzt: Hinrunde vorzeitig gelaufen?

Dabei hätte es angesichts der Personalnot in den vergangenen Wochen durchaus Möglichkeiten gegeben. Beim 1:3 in Mainz bekam jedoch U23-Mannschaftskollege Yannik Lührs seine Chance, nachdem Kapitän Emre Can mit Rot vom Platz gehen musste. Dies dürfte Mane "nachdenklich" gestimmt haben, so die "Ruhr Nachrichten".

Zugleich winkt die Perspektive, in seiner Heimat als Profi durchstarten zu können. Der italienische U20-Nationalspieler werde von zahlreichen Serie-A-Klubs umworben, heißt es in dem Bericht weiter. Schon ab dem 1. Januar kann Mane Vertragsgespräche mit den Interessenten führen.

Unterdessen wurde Filippo Mane jüngst erneut von einer Verletzung zurückgeworfen, ohnehin war der 19-Jährige seit seinem Wechsel zum Revierklub Winter 2022 oft ausgefallen. Vor dem Spiel der zweiten Mannschaft gegen Erzgebirge Aue (3:1) in der 3. Liga hat sich der Abwehrspieler laut "Ruhr Nachrichten" eine Wadenverletzung zugezogen.

Bitter: Offenbar ist die Hinrunde für den Innenverteidiger nun sogar vorzeitig beendet. Von Seiten des Vereins ist eine genaue Diagnose bislang noch nicht kommuniziert worden.