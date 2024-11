Nächster Bundesligist scharf auf Mathys Tel?

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Mathys Tel könnte den FC Bayern per Leihe verlassen

Die Zeichen bei Mathys Tel und dem FC Bayern stehen immer mehr auf Abschied. Mit RB Leipzig steigt nun offenbar ein weiterer Bundesligist in den Poker um den Stürmer ein.

Wie das Portal "fussballtransfers.com" berichtet, sind aktuell drei Klub konkret an einer Leihe von Mathys Tel für die Rückrunde der laufenden Saison interessiert: Werder Bremen, RB Leipzig und der FC Villarreal.

Demnach hat sich das Trio bereits über den Franzosen und dessen Verfügbarkeit erkundigt. Aktuell spreche einiges für eine Leihe des U21-Nationalspielers, heißt es.

Während Bremen schon länger Interesse an Tel nachgesagt wird, sind die Gerüchte um RB Leipzig und den FC Villarreal neu.

Die Sachsen haben aktuell gerade in der Offensive Ladehemmungen. Erst 18 Tore in elf Bundesliga-Spielen stehen zu Buche. Unter den Top-Fünf-Mannschaften ist das der schlechteste Offensivwert.

Tel schmort beim FC Bayern auf der Bank

Beim FC Bayern spielt Mathys Tel unter Trainer Vincent Kompany kaum eine Rolle. Erst sieben Einsätze stehen in der aktuellen Saison zu Buche. In die Torschützenliste konnte sich der 19-Jährige noch nicht eintragen.

Zuletzt hatte es in mehreren Medien geheißen, dass Tel erste Leihanfragen abgelehnt haben soll.

Laut der "Bild-TV"-Sendung "Englische Woche" ist Nottingham Forest bei dem Teenager vorstellig geworden ist, um die Möglichkeit einer Leihe anzufragen. Das Bayern-Talent habe an einem Wechsel zu den Tricky Trees allerdings kein Interesse.

Für Tel käme demnach ein Transfer nur dann in Frage, wenn ein größerer Klub bei ihm vorstellig wird. Eine finale Entscheidung darüber, ob er in der zweiten Saisonhälfte bei einem anderen Verein Spielpraxis sammeln will, soll die Nachwuchshoffnung selbst treffen.

Neben Werder, Leipzig und Villarreal wurden zuletzt auch der VfB Stuttgart sowie die vier Premier-League-Klubs Crystal Palace, Leicester City, Nottingham Forest und dem FC Fulham gehandelt. Auch Borussia Mönchengladbach und dem FC Augsburg wurde bereits Interesse nachgesagt.