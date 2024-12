Müller und Neuer sprechen über Kimmich-Zukunft

IMAGO/Bahho Kara

Joshua Kimmich und Thomas Müller (r.) spielen zusammen beim FC Bayern

Der Vertrag von Joshua Kimmich beim Fußball-Bundesligisten FC Bayern läuft am Saisonende aus. Seine beiden Teamkollegen Manuel Neuer und Thomas Müller machen sich für eine Verlängerung des Mittelfeldspielers stark.

"Ich würde mich freuen, wenn's für den Jo beim FC Bayern weitergeht", wird Neuer vom "kicker" zitiert.

Der Keeper führte weiter aus: "Ich glaube, dass es sehr gut matcht. Er hat das Vertrauen der Mannschaft, des Trainerstabs und des gesamten Vereins. Dementsprechend wäre das für mich nur Formsache, allerdings gehören da immer zwei Seiten dazu."

Müller schlug ähnliche Töne an. Im Zusammenhang mit einer Kimmich-Verlängerung sprach er von "ungelegten Eiern". Allerdings wolle er "ein bisschen Gossip" vermeiden.

"Wenn du Josh anschaust, was er verkörpert, wie er die Spiele angeht, wie wichtig ihm nicht nur der sportliche Erfolg ist, sondern auch die Art und Weise", schwärmte Müller von seinem langjährigen Teamkollegen: "Wie viel er selbst opfert und auch sonst vorweg geht. Da ist er schon prädestiniert."

Kimmich spricht über seine Zukunft beim FC Bayern

Nach dem 1:1 gegen Borussia Dortmund hatte sich Kimmich selbst zu seiner Zukunft geäußert. "Wir sprechen miteinander. Es ist ein gutes Gefühl, wenn man Wertschätzung bekommt. Ich weiß, was ich beim FC Bayern habe und dass meine Familie sich in München sehr wohl fühlt. Trotzdem ist es schwierig für mich, jetzt eine reflektierte Entscheidung zu treffen. Dadurch dass so viele Spiele sind, fährt man emotional alle drei Tage hoch und dann wieder runter", sagte er bei "Sport1".

Auch Sportvorstand Max Eberl hatte rund um das Topspiel über Kimmichs Zukunft gesprochen. "Natürlich wollen wir verlängern, die Entscheidung wird aber nicht heute oder morgen fallen", sagte er und sprach von "offenen" sowie "transparenten" Gesprächen mit dem 97-maligen Nationalspieler.