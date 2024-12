Neuer entschuldigt sich für Rot-Premiere

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Manuel Neuer flog in der 17. Minute vom Feld

Manuel Neuer sieht beim Pokal-Aus des FC Bayern gegen Bayer Leverkusen (0:1) erstmals die Rote Karte. Hinterher entschuldigte sich der Keeper - der Klub und Teamkollegen nahmen ihn in Schutz.

Es war eine Premiere zum denkbar schlechten Zeitpunkt. In der 17. Minute des Pokal-Achtelfinals (0:1) gegen Bayer Leverkusen räumte Bayern-Torwart Manuel Neuer Gegenspieler Jeremie Frimpong außerhalb des Sechzehners ab. Schiri Harm Osmers wertete die Aktion als Notbremse und zeigte Neuer die Rote Karte.

Ohne Zweifel eine Schlüsselszene. "Das ist natürlich spielentscheidend", sagte der Torwart selbst nach der Partie geknickt. "Das tut uns weh, und das tut mir natürlich leid."

Er habe sich schon auf dem Platz bei den Teamkollegen entschuldigt, berichtete er 38-Jährige. In der 2. Halbzeit erzielte Nathan Tella den entscheidenden Treffer gegen Neuer-Ersatz Daniel Peretz. Für den FC Bayern ist damit der erste Titel weg. Im Pokal reiht sich die nächste bittere Pleite ein. Es ist das fünfte vorzeitige Aus im Pokalwettbewerb.

Manuel Neuer: "Tut mir leid"

Wenig später wandte sich Neuer via Instagram nochmal an die Fans. "Leider komme ich in der Situation, in der ich versucht habe zu helfen, zu spät. Nach meinem Platzverweis war es für die Jungs mit einem Mann weniger natürlich extrem schwer, aber sie haben wirklich alles versucht. Tut mir leid", schrieb der Torwart.

Ex-DFB-Kollege Toni Kroos kommentierte: "Hör auf dich zu entschuldigen."

Kimmich und Kompany stärken Neuer den Rücken

Vorwürfe von Teamkollegen gab es nach der bitteren Heimniederlage keine. "Ich habe es nicht als spielentscheidend gesehen. Manu hat uns da schon sehr oft gerettet", sagte Nationalmannschaftskapitän Joshua Kimmich. "Zu 99,9 Prozent trifft er die richtigen Entscheidungen. Kein Vorwurf!"

Auch Trainer Vincent Kompany stellte sich hinter seinen Schlussmann. "Manu hat eine Entscheidung getroffen. Das ist Fußball. Und das gehört dazu", sagte der 38-Jährige.