Bayern-Bankdrücker in die Wüste?

IMAGO/Matthias Koch

Eric Dier (M.) vom FC Bayern wird von al-Jazira Club umworben

In der Rückrunde der letzten Saison avancierte er zum Überraschungskandidaten in der Startelf des FC Bayern, in dieser Saison allerdings spielt Eric Dier quasi keine Rolle. Orientiert sich der Innenverteidiger im Winter um? Laut einem Medienbericht gibt es jedenfalls einen ernsthaften Interessenten für Dier. Doch der Engländer hat wohl seine ganz eigenen Vorstellungen.

Als sich Eric Dier zu Beginn dieses Jahres dem FC Bayern anschloss, sollte er vor allem ein Backup für die verletzungsbedingt arg personell unter Druck geratene Abwehr sein. Doch unter Trainer Thomas Tuchel hatte der Engländer einen guten Stand. In der Champions League durfte er gleich fünfmal über die volle Distanz ran, auch in der Bundesliga war Dier immer wieder gefragt.

2024/25 sieht das unter Vincent Kompany nun ganz anders aus. Mickrige 43 Spielminuten hat Dier in der Bundesliga erst auf dem Konto, aufgeteilt auf vier Einsätze, in der Königsklasse durfte der Innenverteidiger für gut 20 Minuten (in einer Partie) ran. Lediglich im DFB-Pokal stand er einmal in der Startelf. Unter dem Strich viel zu wenig für die Ansprüche des 30-Jährigen, dessen Vertrag beim FC Bayern noch bis Sommer 2025 datiert ist.

Sucht Dier also möglicherweise schon im Winter die Flucht? Nein, sagt die dem deutschen Rekordmeister nahe Münchner "Tageszeitung/tz". "Stand jetzt" sei er nicht daran interessiert, heißt es. Dabei gibt es aber wohl echtes Interesse am Abwehrmann.

Wie die "tz" weiter berichtet, hat nämlich al-Jazira Club aus den Vereinigten Arabischen Emiraten die Fühler nach Dier ausgestreckt.

FC Bayern: Interessent will Dier ablösefrei

Der Wüstenklub ist aber wohl eher an einem ablösefreien Wechsel im Sommer 2025 interessiert, wenn der Engländer nicht mehr an den FC Bayern gebunden ist.

Gut möglich also, dass Dier vorerst weiter sein Glück unter Kompany versucht. Aufgrund des Geschwindigkeitsdefizits des 30-jährigen Innenverteidigers vertraut der neue Bayern-Coach in seinem riskanten und Tempo bedingten Spiel eher Dayot Upamecano und Minjae Kim, an denen Dier nicht vorbeikommt.