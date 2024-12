Bochum-Keeper darf Krankenhaus verlassen

Firo/SID/Oliver Behrendt

Bochums Keeper Patrick Drewes wurde von einem Feuerzeug am Kopf getroffen

Leichte Entwarnung bei Patrick Drewes: Der Torhüter des Fußball-Bundesligisten VfL Bochum hat das Krankenhaus in Berlin wieder verlassen.

Das teilte der Klub am Sonntag auf "SID"-Anfrage mit. Drewes wurde am Samstag im Spiel bei Union Berlin (1:1) in der Nachspielzeit von einem Feuerzeug aus dem Union-Block am Kopf getroffen und klagte danach über Unwohlsein, Übelkeit und Kopfschmerzen. Zu weiteren Untersuchungen wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

Dieses verließ Drewes am späten Samstagabend und kehrte in der Nacht mit dem VfL-Mannschaftsarzt nach Bochum zurück. Wann er wieder ins Training einsteigen kann, ist noch offen. Für das Spiel am Sonntag gegen den 1. FC Heidenheim dürfte er aber wieder zur Verfügung stehen.

Das Spiel war nach dem Vorfall lange unterbrochen worden, ehe es mit einem Nichtangriffspakt zu Ende geführt wurde. Bochum wird am Montag Einspruch gegen die Spielwertung einlegen. "Wir sind der Meinung, dass das Spiel nach Regelwerk hätte abgebrochen werden müssen", sagte Geschäftsführer Ilja Kaenzig. "Wenn man das Regelwerk auslegt", sei von einer Umwertung in einen VfL-Sieg auszugehen.