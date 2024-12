Ex-Schalke-Star bei Attacke schwer verletzt

IMAGO/GEPA pictures/ Kevin Hackner

Ex-Schalke-Stürmer Guido Burgstaller wurde Opfer einer schweren Attacke

Eine schreckliche Nachricht erschüttert Österreich und Deutschland: Guido Burgstaller, der einst für den FC Schalke 04 in der Fußball-Bundesliga auf Torejagd ging, ist bei einer körperlichen Attacke schwer am Kopf verletzt worden.

Fußball-Deutschland bangt um Guido Burgstaller. Der ehemalige Stürmer von Schalke 04, des 1. FC Nürnberg und des FC St. Pauli wurde am Wochenende Opfer eines tätlichen Angriffs in der Wiener Innenstadt.

Wie sein aktueller Verein SK Rapid Wien am Montagvormittag mitteilte, wurde der 35-Jährige im Beisein von Zeugen von einem Mann attackiert. Bei dem Sturz, den der brutale Angriff zur Folge hatte, zog sich der Österreicher unter anderem einen Schädelbasisbruch zu.

Laut Rapid-Angaben wurde Burgstaller "umgehend" in ein Wiener Krankenhaus gebracht. "Dort wird er bedauerlicherweise auch die kommenden Tage verbringen müssen und Fakt ist zudem, dass er mehrere Monate seinen Beruf nicht ausüben wird können", hieß es in der Klubmitteilung weiter.

Zum Hintergrund der Tat wurde zunächst nichts bekannt. Man vertraue auf die zuständigen Behörden, dass der bis dato unbekannte Täter rasch zur Verantwortung gezogen werde, teilte Rapid weiter mit.

FC Schalke 04 reagiert auf schwere Attacke

Österreichs Rekordmeister wünschte Burgstaller eine "möglichst rasche und komplikationslose Genesung" und bat darum, die Privatsphäre von Guido Burgstaller und seiner Familie zu respektieren. Auch der FC Schalke 04 reagierte umgehend. "Was für eine abscheuliche Tat. Alles Gute und eine schnelle Genesung. Wir sind in Gedanken bei Dir, Burgi!", schrieb der Zweitligist auf X, dem früheren Twitter.

Burgstaller, der bereits von 2011 bis 2014 für Rapid spielte, wechselte im Sommer 2015 vom Cardiff FC zum 1. FC Nürnberg.

Mit 33 Toren in 63 Zweitliga-Partien für die Franken - 2016 verpasste der Club den Wiederaufstieg in die Bundesliga nach einem 1:1 und einem 0:1 gegen Eintracht Frankfurt in der Relegation - empfahl sich "Burgi" 2017 für einen Transfer zum FC Schalke 04.

Für die Königsblauen, mit denen er auf Anhieb deutscher Vizemeister wurde, erzielte der gebürtige Kärtner 24 Tore in 95 Bundesliga-Spielen.

Im Spätsommer 2020 wechselte Burgstaller wieder in die 2. Bundesliga. In zwei Saisons für den FC St. Pauli gelangen dem 26-maligen ÖFB-Nationalspieler 29 Tore in 53 Begegnungen. Nach seiner Rückkehr zu Rapid 2022 wollte "Burgi" seine Karriere zum Abschluss der laufenden Saison beenden.