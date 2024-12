Änderung von Schalke-Trainer van Wonderen fruchtet

IMAGO/Stefan Brauer/Brauer-Fotoagentur

Kees van Wonderen ist Cheftrainer beim FC Schalke 04

Beim FC Schalke 04 konnten Verantwortliche, Spieler und Fans zuletzt nach den vier eingefahrenen Punkten gegen die Top-Teams SC Paderborn (4:2) und Fortuna Düsseldorf (1:1) etwas aufatmen. Geholfen hat in den Spielen nur eine taktische Umstellung von Trainer Kees van Wonderen.

Kleine Änderung, großer Ertrag: Cheftrainer Kees van Wonderen vom FC Schalke 04 spricht nicht mehr länger nur auf Deutsch mit seinen Spielern. Das bestätigte S04-Profi Christopher Antwi-Adjei gegenüber der "WAZ".

"An sich war es ein guter Ansatz vom Trainer, alles auf Deutsch zu machen – und er spricht ja immer noch Deutsch", erklärte der im Sommer zum Revierklub gewechselte Flügelstürmer: "Jetzt wechselt der Trainer ein bisschen zwischen den Sprachen. Ich glaube, er hat inzwischen ein besseres Fingerspitzengefühl entwickelt, wann er Deutsch und wann er Englisch sprechen muss."

Der Niederländer van Wonderen hatte nach seiner Ankunft beim Traditionsverein fast ausschließlich mit seinen Spielern Deutsch gesprochen, sowohl bei seinen Ansprachen in der Kabine als auch bei Anweisungen an der Seitenlinie.

Schalke-Profis baten um Anpassung

Die ausländischen Spieler im Klub wurden vom 55-Jährigen zudem angewiesen, so schnell es geht Deutsch zu lernen. Allerdings: Längst nicht alle Schalker Profis konnten den Worten des Trainers folgen, was auch auf dem Platz zu Problemen geführt hat.

Auf Bitten einiger Spieler, so hat es die "WAZ" erfahren, sei van Wonderen von dieser Linie nun abgerückt. Inzwischen spricht der S04-Coach bei seinen Ansprachen auch auf Englisch. Das kommt auch bei Antwi-Adjei gut an: "Man sieht ja: Das Trainerteam coacht lautstark auf dem Platz, auch in den Videoanalysen hat der Trainer eine gute Balance gefunden."

Unterdessen entschied sich van Wonderen zuletzt, die Taktik seiner Mannschaft anzupassen. In den letzten Zweitliga-Spielen trat S04 deutlich offensiver auf. Bei der Arbeit gegen den Ball setzt der Schalke-Trainer zudem auf klare Aufgabenverteilungen, die der Defensive neue Stabilität gegeben hat.