Baby im Anflug? FC Bayern droht Ausfall

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Buriakov

Konrad Laimer (M.) vom FC Bayern erwartet sein erstes Kind

Vor dem Bundesliga-Kracher des 15. Spieltags zwischen dem FC Bayern und RB Leipzig am Freitag droht dem Münchner Spitzenklub ein kurzfristiger Ausfall. Mit einer Verletzung hat dies aber nicht zu tun: Ein Spieler im Team von Cheftrainer Vincent Kompany erwartet Nachwuchs.

Konrad Laimer könnte das Bundesliga-Spiel des FC Bayern gegen seinen Ex-Klub RB Leipzig laut "Bild"-Angaben verpassen, da die Geburt seines ersten Kindes kurz bevorsteht.

Am Donnerstag fehlte der 27-Jährige demnach bereits überraschend im Abschlusstraining, das unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand. Daher sei wenige Stunden vor dem Anpfiff noch offen, ob der Allrounder am Freitagabend (ab 20:30 Uhr im Live-Ticker auf sport.de) spielen wird.

Eigentlich ist Konrad Laimer fest im Aufgebot von Trainer Vincent Kompany eingeplant. Der gelernte zentrale Mittelfeldspieler agierte zuletzt als Rechtsverteidiger, durch die verletzungsbedingten Ausfälle von Sacha Boey und Josip Stanisic ist er derzeit erste Wahl.

Wie stellt Kompany die Bayern bei einem Laimer-Ausfall um?

Sollte der Außenbahnspieler tatsächlich für das Spiel gegen Leipzig ausfallen, müsste Kompany umplanen. Möglich wäre etwa, dass Raphael Guerreiro wieder auf die rechte Abwehrseite rückt, da Alphonso Davies nach überstandener Verletzung wieder zurück im Kader steht. Eine weitere Option wäre sicherlich, dass Joshua Kimmich die Position in der Abwehr einnimmt.

Am vergangenen Dienstag hatte der Österreicher die Trainingseinheit an der Säbener Straße indes noch vorzeitig abbrechen müssen. Nach rund 50 Minuten spürte Laimer leichte Muskelprobleme, so "Bild". Vorzeitig ging er daher in die Kabine.

Vom Boulevardblatt vor rund zwei Wochen auf die bevorstehende Geburt seines ersten Kindes angesprochen, hatte er sich derweil noch "sehr entspannt" gegeben: "Die Vorfreude ist sehr groß. Es ist etwas sehr Spezielles. Darauf freue ich mich riesig." Schon im vergangenen Juli hatte der Bayern-Star gemeinsam mit seiner Ehefrau Ines-Sarah die freudige Nachricht bekannt gegeben.