Transfer-Planungen beim BVB "nicht so einfach"

IMAGO/David Inderlied

Schlägt der BVB im Winter auf dem Transfermarkt zu?

Borussia Dortmund wurde zuletzt vom Verletzungspech verfolgt. Schnell wurden Forderungen laut, wonach der BVB während der Winter-Transferperiode personell nachlegen solle. Sport-Geschäftsführer Lars Ricken und Sportdirektor Sebastian Kehl äußerten sich nach dem Sieg beim VfL Wolfsburg zu den Transfer-Planungen des BVB.

Bereits im Sommer habe man "viel in die Mannschaft investiert", stellte Ricken in der Mixed Zone der Volkswagen Arena klar. In das aktuelle Team habe man "Vertrauen". "Wenn wir was machen, dann muss es schon sportlich und wirtschaftlich sinnvoll sein", so der Ex-Profi weiter, der Kritik an der dünnen Personaldecke nicht verstehen kann.

"Wenn man zehn Verletzte hat, dann kann man das mit keiner Kaderplanung auffüllen. Aber die Spieler, die wir heute eingewechselt haben, waren alle Nationalspieler", verwies er auf die Qualität des BVB, die trotz einiger Verletzten auch beim 3:1-Auswärtssieg in der VW-Stadt im Aufgebot von Nuri Sahin stand.

BVB will nicht "irgendetwas Verrücktes" machen

Kehl pflichtete seinem Vorgesetzten bei und erklärte, dass nicht "wahnsinnig viel" Kohle für Neuverpflichtungen zur Verfügung steht: "Es wird schnell nach irgendwelchen Lösungen gesucht, aber wir müssen auch richtig Qualität bekommen, die woanders nicht gebraucht wird, die uns aber sofort verstärkt. Dieses Profil zu kreieren, ist nicht so einfach."

Man werde in der Ruhrpottmetropole daher nicht "irgendetwas Verrücktes" machen, dämpfte der Sportdirektor, dessen Zukunft am Westfalenstadion weiterhin offen ist, die Erwartungen an mögliche Verstärkungen im Januar. "Wir sind auch darauf angewiesen, was der Markt hergibt. Im Winter ist es immer schwierig."

Insbesondere im Abwehrzentrum und auf der linken Defensivseite könnte der BVB Bedarf haben. Eine echte Alternative zu Ramy Bensebaini steht Sahin nicht zur Verfügung. Zudem fehlt Niklas Süle den Schwarz-Gelben mehrere Monate.