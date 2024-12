1. FC Köln trauert um Ex-Vizepräsident Worms

imago

Bernhard Worms ist gestorben

Fußball-Zweitligist 1. FC Köln trauert um seinen ehemaligen Vizepräsidenten Bernhard Worms.

Der gebürtige Stommelner starb am vergangenen Samstag im Alter von 94 Jahren in Pulheim, wie der Klub am ersten Weihnachtstag mitteilte.

Der frühere Staatssekretär im Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung war großer FC-Fan, jahrzehntelanges Vereinsmitglied, ab 1981 viele Jahre Mitglied des Verwaltungsrates und von 1991 bis 1997 Vizepräsident der Kölner unter Präsident Klaus Hartmann.

Worms hinterlässt seine Frau Hildegard, mit der er mehr als 60 Jahre verheiratet war, sowie drei Kinder und fünf Enkelkinder.