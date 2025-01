Schalke-Kapitän träumt von der Bundesliga

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Kenan Karaman ist Kapitän des FC Schalke 04

Kenan Karaman geht beim FC Schalke 04 als Kapitän voran und will in Gelsenkirchen noch lange eine Führungsrolle einnehmen. Für den Routinier steht fest: In Zukunft soll mit dem Traditionsklub der Bundesliga-Aufstieg gelingen.

Kenan Karaman ist langfristig bis 2028 an den FC Schalke 04 gebunden. Der 30-Jährige hatte erst im vergangenen Sommer ein neues Arbeitspapier unterzeichnet und blieb dem Zweitligist somit in einer schwierigen Zeit treu.

Kaderplaner Ben Manga habe bei seiner Vertragsverlängerung "eine große Rolle gespielt", verriet Karaman nun im Interview mit "Sky". "Ich habe viele intensive Gespräche mit ihm geführt", sagte der Angreifer.

Zudem hätten ihn "die Wertschätzung der Fans und unzählige Nachrichten, die ich bekommen habe", dazu bewogen, beim FC Schalke 04 zu bleiben.

"Ich finde es einfach geil, in unserem Stadion vor so vielen Fans zu spielen. Das gibt mir sehr viel, das beflügelt mich. Ich schätze das sehr", so Karaman.

Karaman will mit dem FC Schalke 04 in die Bundesliga

Er habe langfristig verlängert, "um mit dem FC Schalke 04 einfach noch einmal die 1. Bundesliga zu erleben. Das ist auf lange Sicht mein Ziel. Das hat mir dann auch die Aufgabe gegeben, wo ich gesagt habe: 'Ich gehe den Weg hier'", erklärte der Torjäger seinen großen Traum.

Der FC Schalke 04 rangiert in der 2. Bundesliga derzeit mit 20 Punkten auf dem 13. Tabellenplatz. Der Trend zeigte vor der Winterpause in die richtige Richtung. So holten die Gelsenkirchener aus den letzten drei Begegnungen sieben Punkte. Der Vorsprung auf Relegationsplatz 16 beträgt sechs Zähler. Der Hamburger SV ist als Drittplatzierter derweil acht Punkte entfernt.

Karaman stand in der laufenden Zweitliga-Saison bislang 16 Mal für den FC Schalke 04 auf dem Rasen. Dabei steuerte der gebürtige Stuttgarter starke zehn Tore bei. In Zukunft will Karaman für die Schalker dann auch in der Bundesliga knipsen.