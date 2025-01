So ist der Stand bei Manuel Neuer

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Jenni Maul

Manuel Neuer (li.) wird beim FC Bayern zurückerwartet

Wann steht Manuel Neuer dem FC Bayern wieder vollständig zur Verfügung? Diese Frage beschäftigt nicht nur die Fans, sondern auch die Verantwortlichen.

Das letzte Pflichtspiel von Manuel Neuer beim FC Bayern ist mehr als einen Monat her. Am 3. Dezember 2024 stand der Keeper für gut eine Viertelstunde im DFB-Pokalspiel gegen Bayer Leverkusen (0:1) im Tor. In der 17. Minute hätte er vermutlich ausgewechselt werden müssen, hatte er sich doch bei einem Foulspiel gegen Jeremie Frimpong die Rippen gebrochen.

Am Ende aber sorgte seine Rote Karte nach besagtem Foul am Leverkusener, das Harm Osmers als Notbremse wertete, ohnehin dafür, dass Neuer den Gang in die Katakomben antrat. Seitdem warten die Münchner auf gute Nachrichten vom Weltmeister von 2014.

Zumindest teilweise gab es diese auch bereits zum Jahresbeginn, als Neuer nach seiner längeren Verletzungspause zum Trainingsstart - zusammen mit weiteren Sorgenkindern - auf den Trainingsplatz an der Säbener Straße zurückkehrte. Doch wie geht es nun weiter?

Härtetest des FC Bayern mit oder ohne Manuel Neuer?

Der Plan der Verantwortlichen rund um Bayern-Coach Vincent Kompany sieht laut "Bild" zwar weiter so aus, dass Neuer zum Start der zweiten Saisonhälfte der Fußball-Bundesliga am 11. Januar gegen Borussia Mönchengladbach (18:30 Uhr im sport.de-Live-Ticker) im Tor zurückerwartet wird.

Doch ob das wirklich klappt, ist fraglich. Denn bislang zog Neuer im Mannschaftstraining nur beim Aufwärmen voll mit. Sobald es in die Übungen ging, in denen auch Körperkontakt möglich war, wie beispielweise bei Spielformen, rückte Neuer mitsamt seines Torwarttrainers in den Hintergrund und arbeitete individuell.

Der Grund: Zweikämpfe sollen sicherheitshalber noch vermieden werden, um mit Blick auf die lädierten Rippen nichts zu riskieren.

Auch deshalb ist laut dem Boulevard-Blatt offen, ob Neuer beim anstehenden Härtetest am Montagabend (18:00 Uhr) gegen RB Salzburg zwischen die Pfosten rückt oder Kompany ihn sicherheitshalber schont.

In den verbliebenen Pflichtspielen des Jahres 2024 nach Neuers-Verletzung hütete Daniel Peretz das Tor des FC Bayern. Der Israeli wäre wohl auch bei einem weiteren Neuer-Ausfall in 2025 erste Wahl.