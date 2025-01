Wilde Bayern-Gerüchte um Ex-Augsburger

IMAGO/Laurent SANSON / PsnewZ

Kevin Danso soll angeblich beim FC Bayern und beim VfB Stuttgart auf dem Zettel stehen

Im Sommer 2021 verließ Kevin Danso die Fußball-Bundesliga und wechselte vom FC Augsburg zum französischen Klub RC Lens. Nun keimen Gerüchte über eine Rückkehr nach Deutschland auf. Der FC Bayern und der VfB Stuttgart sollen die Fühler ausstrecken.

Laut Transfer-Reporter Ekrem Konur steht Kevin Danso beim FC Bayern auf dem Zettel. Demnach gehören die Münchner zu gleich mehreren Klubs, die an dem Innenverteidiger interessiert sind.

Neben dem FC Bayern werden Fenerbahce, die AS Rom, Juventus Turin, West Ham United, Wolverhampton Wanderers und Newcastle United als Interessenten genannt.

"Sky" bringt Danso dagegen beim VfB Stuttgart ins Gespräch. Demnach ist der 24-fache österreichische Nationalspieler ein mögliches Transferziel für den Winter, um die Abwehrmitte zu verstärken.

Danso ist vertraglich noch bis 2027 an RC Lens gebunden. Ein Wechsel im Winter dürfte dem TV-Sender zufolge nicht gerade günstig werden - was die Chancen des VfB Stuttgart nicht gerade erhöht.

Beim Portal "CaughtOffside" hieß es zuletzt, dass die Franzosen 25 bis 30 Millionen Euro für den 26-Jährigen fordern.

Schon vor rund einem Jahr wurde Danso mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht. Konkret wurden die Gerüchte allerdings nicht.

Danso spielte lange für den FC Augsburg

Danso kennt sich in der Bundesliga bereits bestens aus. Bereits in der U17 lief er für den FC Augsburg auf. Bei den Fuggerstädtern schaffte er den Durchbruch als Profi. Zwischenzeitlich war der Abwehrmann an den FC Southampton und an Fortuna Düsseldorf verliehen.

2021 wechselte Danso von Augsburg zu RC Lens. 5,5 Millionen Euro wechselten damals den Besitzer.

Beim französischen Erstligisten ist der Verteidiger nach einer Verletzungsunterbrechung gesetzt. 13 Pflichtspieleinsätze stehen zu Buche, in allen stand er über die vollen 90 Minuten auf dem Platz.