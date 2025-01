Wilde Bayern-Gerüchte um 100-Millionen-Shootingstar

IMAGO/Gabor Krieg

Jhon Duran (M.) hat offenbar das Interesse des FC Bayern geweckt

In der Champions League ärgerte Aston Villas Superjoker Jhon Duran den FC Bayern gewaltig. Mit seinem 1:0-Siegtreffer Anfang Oktober im direkten Duell scheint der kolumbianische Stürmer mächtig Eindruck an der Säbener Straße gemacht zu haben. Angeblich sind die Münchner an einer Verpflichtung des 21-Jährigen interessiert, der auch bei anderen Top-Klubs auf der Wunschliste steht.

Knapp 17 Millionen Euro legte Aston Villa im Sommer 2023 für Jhon Duran auf den Tisch. Mit guten Auftritten in Premier League und Champions League hat der Angreifer seinen Marktwert in nur 18 Monaten deutlich nach oben geschraubt. Bis zu 100 Millionen Euro könnte der 21-Jährige dem englischen Top-Klub wohl einbringen.

In Deutschland hat sich der Knipser Anfang Oktober einen Namen gemacht, als er im Königsklassen-Kracher gegen den FC Bayern einen Patzer von Manuel Neuer ausnutzte und den Münchnern die erste Pflichtspielpleite unter Vincent Kompany zufügte. Zwölf Treffer in insgesamt 26 Pflichtspielen erzielte Duran wettbewerbsübergreifend in dieser Saison.

FC Bayern mischt bei Jhon Duran mit

Längst hat der Nationalspieler Kolumbiens das Interesse zahlreicher Top-Klubs geweckt- Laut "Caught Offside" drängt insbesondere Paris Saint-Germain auf eine Verpflichtung des torgefährlichen Mittelstürmers, der in Birmingham noch bis 2023 unter Vertrag steht. PSG plane eine Winter-Offerte für Duran, die sich auf etwas mehr als 70 Millionen Euro belaufen soll.

Mit dem Interesse ist der französische Serienmeister allerdings nicht alleine: Das Online-Portal berichtet weiter, dass sich zahlreiche weitere Giganten des Weltfußballs mit dem Neuner beschäftigen. Unter anderem sollen sich auch der FC Barcelona und FC Bayern nach den Konditionen einer Verpflichtung erkundigt haben.

Interesse an einer Verpflichtung im Januar soll "Caught Offside" zufolge aber nur PSG haben. In der Stadt der Liebe soll Duran den ehemaligen Frankfurter Randal Kolo Muani ersetzen, der vor einem Winter-Abgang steht.