Kimmich sieht "sehr viele gute Gründe" für Bayern-Verbleib

IMAGO/Ralf Treese/DeFodi Images

Joshua Kimmich kann sich einen Verbleib beim FC Bayern vorstellen

Im vergangenen Sommer deutete zeitweise viel daraufhin, dass der FC Bayern und Joshua Kimmich getrennte Wege gehen. Doch zuletzt hat sich das Standing des Nationalspieler in München deutlich verbessert. Eine Vertragsverlängerung erscheint wieder in greifbarer Nähe. Der Mittelfeldspieler sieht "sehr viele gute Gründe" zum Verbleib an der Säbener Straße.

Bleibt er oder geht er ablösefrei? Die Zukunft von Joshua Kimmich beim FC Bayern ist nach wie vor ungeklärt - und wird es wohl auch noch etwas länger bleiben. Laut "Sky" ist eine Einigung im Poker keine schnelle Entscheidung zu erwarten. Demnach will sich der Mittelfeldmann des FC Bayern zunächst genau anschauen, wie die Verhandlungen mit Jamal Musiala und Alphonso Davies ausgehen.

Nach dem Bundesliga-Topspiel gegen Gladbach deutete allerdings an, dass ein Verbleib an der Isar realistisch ist. "Es gibt sehr viele gute Gründe zur Verlängerung. Jetzt ist es für mich eine Grundsatzentscheidung. In allererster Linie geht es um das Sportliche. Wo kann man die nächsten drei, vier Jahre maximalen Erfolg haben?", stellte er auf Nachfrage des Pay-TV-Senders klar.

FC Bayern: Fußball "sieht deutlich besser aus"

In der Vergangenheit bemängelte der DFB-Kapitän immer wieder die mangelnde Wertschätzung seines Arbeitsgebers. Mit der Verpflichtung von Sportvorstand Max Eberl änderte sich die Situation des gebürtigen Rottweilers zuletzt aber merklich. Auch, dass Kimmich unter Vincent Kompany wieder die Fäden im Bayern-Mittelfeld ziehen darf, kommt bei ihm gut an.

Die Wahrscheinlichkeit einer Vertragsverlängerung beim FC Bayern sei mittlerweile "deutlich größer als im Sommer. Ich sehe, wie wir Fußball spielen. Der Trainer macht es sehr gut. Ganz Deutschland sieht, dass wir in einer anderen Art und Weise Fußball spielen. Es sieht deutlich besser aus", stellte der 29-Jährige klar.

Allerdings sei es auch "ein Faktor", ob andere Leistungsträger wie Davies und Musiala dem Klub erhalten bleiben, so Kimmich abschließend.