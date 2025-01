1. FC Heidenheim vorerst ohne Dorsch

IMAGO/Eibner/SID/IMAGO/Eibner-Pressefoto/Max Vincen

Niklas Dorsch musste gegen Werder Bremen früh vom Platz

Der 1. FC Heidenheim muss im Kampf gegen den Abstieg aus der Fußball-Bundesliga vorerst auf Niklas Dorsch verzichten.

Der Mittelfeldspieler wird wegen einer Verletzung am Innenband im Knie "auf unbestimmte Zeit" ausfallen, teilte Trainer Frank Schmidt auf der Pressekonferenz vor dem Kellerduell gegen den 1. FC St. Pauli am Samstag (15.30 Uhr/Sky) mit.

Dorsch war beim Last-Minute-Punktgewinn bei Werder Bremen (3:3) unter der Woche in der neunten Minute ausgewechselt worden. Auch ohne den Sechser holte Heidenheim nach dreimaligen Rückstand einen Zähler für den Klassenerhalt, das Comeback soll Schwung für das wichtige Duell mit dem Aufsteiger verleihen.

"Es wird ein Spiel, in dem es um die kämpferischen Eigenschaften geht", sagte Schmidt über die Aufgabe gegen den Aufsteiger vom Kiez: "Wir wollen bestimmen, in welche Richtung dieses Spiel geht." In der Rückrunde müsse es der FCH "definitiv besser machen" als in der Hinserie. "14 mal 2 ist 28", rechnete Schmidt vor: "Das wird nicht reichen zum Klassenerhalt."

Nicht mehr mithelfen wird Ergänzungsspieler Mikkel Kaufmann. Der Däne kehrt auf Leihbasis zum Zweitligisten Karlsruher SC zurück, für den der Torjäger bereits in der Saison 2022/23 gespielt hatte. Der Vertrag des 24-Jährigen läuft in Heidenheim noch bis Sommer 2028.