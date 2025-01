Medien: BVB nimmt Belgien-Star erneut ins Visier

IMAGO/Joris Verwijst

Wurde schon einmal beim BVB gehandelt: Johan Bakayoko

Johan Bakayoko von der PSV Eindhoven war vor rund einem Jahr als Neuzugang bei Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund gehandelt worden. Dann wurde es ruhig um den jungen Belgier, ehe im Sommer ein Flirt mit dem FC Bayern die Runde machte. Nun heißt es, dass der Flügelstürmer erneut auf der BVB-Liste gelandet ist.

Borussia Dortmund zeigt nach Angaben des Schweizer Ablegers des TV-Senders "Sky" Interesse an einer Verpflichtung von Johan Bakayoko - für den Fall, dass eine Ausleihe von ManUnited-Star Marcus Rashford scheitert.

Der 21-Jährige soll beim BVB als Ersatz für den zu Aston Villa gewechselten Donyell Malen fungieren, der einst ebenfalls von der PSV Eindhoven kam. Rund um das Ende der Bundesliga-Hinrunde gab der angeschlagene Revierklub den Niederländer für 25 Millionen Euro zuzüglich Bonuszahlungen nach England ab.

Jene Transfer-Einnahmen müsste Schwarz-Gelb wohl direkt an die PSV weiterleiten, sollte man einen Bakayoko-Deal einfädeln wollen. Laut "Sky" beläuft sich die Forderung des Klubs aus Eindhoven auf 20 bis 25 Millionen Euro.

FC Bayern und RB Leipzig zeigten im Sommer Interesse

Der Flügelstürmer selbst soll bereit für einen Abschied aus der Eredivisie sein. Bakayoko poche auf einen Wechsel in eine der großen europäischen Ligen, um den nächsten Schritt in seiner Entwicklung zu gehen.

Bakayoko war 2019 aus der Nachwuchsabteilung von RSC Anderlecht zu PSV gewechselt, wo er den Sprung zu den Profis schaffte. Inzwischen stehen 75 Einsätze im niederländischen Oberhaus in seiner Vita, 23 Tore gelangen dem Linksfuß. In der Champions League traf er zweimal in 14 Partien, inzwischen ist er 18-facher belgischer Nationalspieler (1 Tor).

Im vergangenen Sommer waren Medienberichten zufolge auch der FC Bayern sowie RB Leipzig an einer Verpflichtung des Angreifers interessiert. Vor allem der Münchner Cheftrainer Vincent Kompany schätze die Qualitäten des Stürmers, hieß es damals. In Leipzig war er zeitweise als Ersatz für Dani Olmo gehandelt worden.

Noch steht Johan Bakayoko bei der PSV Eindhoven bis 2026 unter Vertrag.