"Scherbenhaufen": Hamann zerlegt den BVB

Sven Hoppe, dpa

Dietmar Hamann rechnete mit dem BVB ab

Nach der Niederlage beim FC Bologna in der Champions League hat Dietmar Hamann Borussia Dortmund für die schwache Leistung zerlegt.

"Man hat heute wieder gesehen, die Mannschaft ist ein Scherbenhaufen", schoss Dietmar Hamann bei "Sky" heftig gegen Borussia Dortmund.

Der BVB hatte sich zuvor in der Champions League dem FC Bologna mit 1:2 geschlagen geben müssen. Trainer Nuri Sahin wurde am Mittwochmorgen entlassen.

Geht es nach Hamann, war die Trennung "alternativlos" und hätte schon in der Winterpause erfolgen müssen.

"Ich glaube, im Winter hätte man die Chance gehabt, einen Trainer zu holen. Jetzt ist in der Mannschaft schon so viel passiert ist, dass du dir möglicherweise die Chance genommen hast für die nächsten zwei oder drei Jahre", merkte der 51-Jährige weiter an.

Die "Gräben innerhalb der Mannschaft" seien so tief, dass die einzige Option ein Interimstrainer sei, "der die Kuh vom Eis bringt und schaut, dass man Vierter wird und in die Playoffs kommt". Im Sommer müsse sich der BVB dann nach einer neuen Lösung umgucken, so Hamann.

Sahin ist beim BVB "gescheitert"

Der TV-Experte übte zudem scharfe Kritik an Sahin.

"Gefühlt alles, was Sahin versucht hat, hat nicht funktioniert. Sie hatten gerade zu Hause immer mal wieder einen Ausschlag nach oben, nur sobald er wechseln musste, hat nichts funktioniert. Man hat mit aller Gewalt versucht, dieses Projekt Sahin durchzuziehen, aber es ist gescheitert", urteilte der ehemalige Nationalspieler.

Hamann sprach Sahin außerdem eine "natürliche Autorität" ab. "Da kommt es nicht aufs Fachliche an, die Spieler müssen dir zuhören, das ist das Entscheidende und das hat Sahin nicht geschafft", betonte er und ergänzte: "Wenn du zu Dortmund gehst, muss es vom ersten Tag an laufen. Dortmund ist ein zu großer Verein, um dort zu lernen und das war jetzt eine Lehrzeit."