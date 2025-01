Ost-Schlager in der 3. Liga: "Wird ein Brett für Dynamo"

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Alexander Neis

Torsten Mattuschka rechnet mit einem echten Knallerspiel in der 3. Liga

Die Anhänger der 3. Liga blicken am kommenden Samstag gespannt in den Osten der Republik: Im Leag Energie Stadion treffen Tabellenführer Energie Cottbus und Dynamo Dresden zum direkten Spitzenspiel aufeinander. Ein elektrisierendes Duell, wie der Ex-Profi und heutige TV-Experte Torsten Mattuschka befindet.

Nachdem Dynamo Dresden am zweiten Spieltag in der Hinrunde mit 4:2 im Ost-Duell gegen Cottbus die Oberhand behielt, will das Team von Cheftrainer Claus-Dieter Wollitz nun im zweiten Aufeinandertreffen der Traditionsvereine in dieser Saison Revanche nehmen.

Torsten Mattuschka, der als gebürtiger Cottbuser selbst zum Beginn und Ende seiner Profi-Karriere im Trikot der Lausitzer aufgelaufen war, traut dem FC Energie den großen Wurf gegen Dresden am Samstagnachmittag (ab 14:00 Uhr) auch zu.

"Cottbus hat die beste Offensive der Liga. Sie sind sehr eingespielt, homogen und haben um Tolcay Cigerci herum ein sehr gefestigtes Konstrukt. Dazu Erik Engelhardt aus Osnabrück geholt. Das wird ein Brett für Dynamo", meinte der 44-Jährige im Gespräch mit der "Bild".

Mattuschka tippt auf Cottbus-Sieg gegen Dynamo Dresden

Aufstiegsaspirant Dresden müsse beim Aufsteiger und Überraschungs-Tabellenführer aus Cottbus "einen Punkt mitnehmen", wie Mattuschka befand. "Sonst kommt wieder die Vorgeschichte von der Rückrunde letzter Saison in die Köpfe", vermutet der heutige "Sky"-Experte.

Zur Erinnerung: In der Vorsaison hatte Dynamo Dresden nach der Hinserie ebenfalls auf einem direkten Aufstiegsplatz gelegen, war nach nur sechs Siegen in der Rückrunde aber noch auf Platz vier abgestürzt.

Die gesamte Region im Osten Deutschland blicke nun mit großer Spannung auf die Partie in der Lausitz: "Für das Spiel hätte Energie 60.000 Karten verkaufen können. So ein Derby elektrisiert die Massen, das wird eine geile Stimmung", so der ehemalige Mittelfeldspieler Mattuschka, der selbst auf einen 2:1-Heimsieg für Cottbus tippt.